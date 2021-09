Google investiert eine Milliarde Euro in Deutschland

Google (Alphabet) plant eine Milliarden-Investition in den Standort Deutschland. Der US-Konzern hat die Übernahme von zwei neuen Rechenzentren in Hanau und im Großraum Berlin für sein Cloud-Geschäft angekündigt und plant mit Blick auf die CO2-Bilanz in diesem Zuge in erneuerbare Energien in Deutschland zu investieren. Hierfür wurde ein Vertrag mit Engie Deutschland geschlossen.

.

„Deutschland war immer schon ein sehr wichtiges Land für Google, wir eröffneten hier vor 20 Jahren unser zweites Büro außerhalb der Vereinigten Staaten“, sagte Google-Deutschlandchef Philipp Justus in einem Gespräch gegenüber der der F.A.Z. Das Engagement belege, wie wichtig der Standort auch künftig für den Konzern sei.



Zwei Rechenzentren

Zum milliardenschweren Investitionsprogramm gehören zwei neue Rechenzentren im Großraum Frankfurt sowie im Großraum Berlin. Das Rechenzentrum in der Rhein-Main-Region liegt in der Marie-Curie-Straße in Hanau, das in den vergangenen Tagen von NDC-Garbe Data Centers Europe fertiggestellt worden ist. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgte bereits am Montag die offizielle Schlüsselübergabe für den Gebäudekomplex.



Auf dem rund 20.000 m² großen Grundstück ist ein vierstöckiges Gebäude entstanden, das auf einer Fläche von 10.000 m² Platz für Server eines Rechenzentrums in nur circa 20 km Entfernung vom Internetknoten DE-CIX in Frankfurt entfernt bietet. Für die Stadt Hanau ist die Entwicklung ein Grund zur Freude. Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Wirtschaftsförderin Erika Schulte besuchten im Juli die Baustelle im Technologiepark Hanau, auf dessen Grundstück vorher ein alter Bunker stand [wir berichteten].



Der Redundanz-Standard des Data Centers liegt bei TIER III+, was eine unterbrechungsfreie Wartung beinhaltet. Besonders sein hoher Grad an Modularität und Vorfabrikation wirkt sich begünstigend auf die Gesamtkosten und die Umweltverträglichkeit des Projektes aus.



Zudem wurde ein besonderes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit des Betriebes gelegt. Nicht nur, dass der jährliche Strombedarf mit sauberer Energy gedeckt werden soll, auch in Hinblick auf die Kühlung des Rechenzentrums wurde sich für eine flexible Kombination aus adiabatischer und trockener Kühlweise entschieden, die der zunehmenden Wasserknappheit angesichts des allgemeinen Klimawandels Rechnung trägt. Darüber hinaus wird es energie- und wassereffizient sein, mit marktführenden prognostizierten durchschnittlichen saisonalen PUE und WUE.



Parallel dazu wird Google bis 2022 eine ganz neue Cloud-Region Berlin-Brandenburg einrichten. Der genaue Standort der Server wurde seitens des Unternehmens aber nicht bekannt gegeben. „Wir haben eine sehr, sehr hohe Nachfrage von Unternehmenskunden hier in der Region Berlin-Brandenburg, und je näher wir an diesen Kunden dran sind mit einer Cloud-Region, umso schneller, umso zuverlässiger funktionieren auch die Dienste, die die Google Cloud diesen Unternehmen bietet“, so Justus gegenüber den Medien.



Der US-Konzern kündigte zudem an, den eigenen Strombedarf durch CO2-freie Energie decken zu wollen. In diesem Zuge wird Google über einen großangelegten Liefervertrag mit dem Kölner Energieversorger Engie indirekt Windparks und Solaranlagen in Deutschland finanzieren, um die Cloud mit erneuerbaren Energien betreiben zu können.



Die Vereinbarung mit einer Laufzeit von drei Jahren wird dazu beitragen, dass Google sein Carbon-Free Energy target (CFE ) für seine Rechenzentren, Cloud-Regionen und Büros weltweit bis 2030 erreicht. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Engie ein Energieportfolio zusammenstellen und verhandeln, um Google mit erneuerbarem Strom (Solar und Wind) zu versorgen und sicherzustellen, dass alle seine deutschen Betriebe bis 2022 zu fast 80 % kohlenstofffrei sind. Es ist einzigartig in Europa, dass ein Unternehmen über das ganze Jahr rund um die Uhr eine CO2-freie Stromversorgung aus Solar- und Windkraft garantiert.



Ab 2022 wird Engie Google mit mehr als 140 Megawatt (MW) Wind- und Solarstrom versorgen. Der Strom kommt unter anderem aus einem neuen Photovoltaik-Projekt mit 39 MW, das 2023 in Betrieb gehen soll. Zudem werden 22 Windparks in fünf Bundesländern nach dem Ende der EEG-Förderung weiterbetrieben, um im Rahmen dieses Abkommens CO2-freien Strom zu erzeugen und bleiben so für die grüne Energieerzeugung in Deutschland erhalten.



„Wir haben Engie aufgrund seiner Expertise im Bereich der Dekarbonisierung und seiner Kompetenz, die Bereitstellung sauberer Energie zu transformieren, ausgewählt“, sagt Marc Oman, Energy Senior Lead of Global Data Centers bei Google. „Google ist seit über einem Jahrzehnt führend darin, Wege für eine CO2-freie Zukunft aufzuzeigen. Um unser Ziel, bis 2030 rund um die Uhr CO2-frei zu produzieren, zu erreichen, brauchen wir die Zusammenarbeit und Partnerschaften mit führenden Energieunternehmen wie Engie, die sich gemeinsam für einen langfristigen, nachhaltigen Einsatz von Energie einsetzen.“