Goodwin Frankfurt bezieht erweiterte Büroflächen im TaunusTurm

Taunus Turm

Die internationale Wirtschaftskanzlei Goodwin hat auf 1.500 m² neue Räume im TaunusTurm bezogen. „Der Umzug in die 35. Etage des TaunusTurms unterstreicht, dass Goodwin nach nur 15 Monaten im deutschen Markt sehr gut positioniert ist„, sagt Dr. Stephan Kock, Managing Partner der deutschen Praxis. „Mit einem Team spezialisierter Juristen bieten wir am Standort Frankfurt hochkarätige Beratung in unseren Fokusbereichen Real Estate, Finance, Private Equity und Tax.“

Goodwin hatte das Frankfurter Büro Anfang 2016 eröffnet. Gestartet mit vier Partnern ist die Praxis inzwischen auf 25 Partner und juristische Mitarbeiter gewachsen. „Eine starke Präsenz in Deutschland ist ein wesentlicher Teil unserer Strategie, in unseren Kernberatungsfeldern zu den führenden Anbietern im Markt zu gehören, um unsere Mandanten in Europa, den USA und Asien umfassend beraten zu können,„ sagt David Evans, Chair der Goodwin Büros in Europa. „Die Erweiterung unserer Büroflächen in Frankfurt sowie ein enges Zusammenspiel unserer Teams in Europa in den Bereichen Real Estate, Finance und Private Equity unterstreichen unseren Anspruch, Mandanten bei grenzüberschreitenden Transaktionen einen seamless service zu bieten.“