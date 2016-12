Über 50.000 m² Logistikfläche neu vermietet

In den letzten Tagen wurden deutschlandweit mehr als 50.000 m² Logistikfläche neu vermietet.

.

Goodman vermietet 21.000 m² Logistikfläche

Logistikentwickler Goodman hat zwei Bestandsobjekte mit einer Gesamtfläche von 21.000 m² an die Logistikdienstleister Fiege und Emons Logistik vermietet. Die beiden Logistikzentren in Ludwigsfelde und im GVZ Leipzig sind damit weiterhin zu 100 Prozent vermietet.



Um seine Aktivitäten auszubauen, mietete Fiege das knapp 16.000 m² große Logistikzentrum von Goodman in Ludwigsfelde, südlich von Berlin, das künftig für Kunden aus dem Bereich Consumer Goods genutzt wird.



In Leipzig vermietet Goodman 5.000 m² Logistikfläche an die Emons Logistik, die die neue Immobilie als Multi-User-Warehouse nutzen wird. Die moderne Logistikfläche befindet sich im Leipziger GVZ Süd und verfügt über eine Anbindung an die Autobahnen A14 und A9. Mit Anmietung der Immobilie verstärkt Emons sein regionales Engagement in Sachsen und erweitert seine Lagerlogistikpräsenz in Europa.



Goodman führt die beiden Immobilien im Bestand von Goodman European Partnership (GEP), dem europäischen Flaggschiff und Investmentvehikel für Logistikimmobilien von Goodman in Europa. Das GEP-Portfolio umfasste Ende September 2016 insgesamt 103 Logistikobjekte in ganz Europa im Wert von 2,5 Milliarden Euro.



Sirl Interaktive Logistik mietet 10.000 m² bei Augsburg

Die Sirl Interaktive Logistik GmbH eröffnet einen achten Standort in Deutschland und hat sich auf Beratung von Realogis Immobilien München für eine Bestandsimmobilie in Aichach bei Augsburg entschieden. Das Objekt bietet dem auf Getränke-, Nahrungsmittel- und Maschinenbau-Logistik sowie Verpackungsdienstleistungen spezialisierten Familienunternehmen 10.700 m² Logistik-, 170 m² Büro- und 11.500 m² Frei-/Außenlagerfläche. Die Immobilie wird bis zum Einzug 2017 auf die Bedürfnisse des neuen Mieters modernisiert, u.a. werden die Andocktore erneuert und zusätzliche ebenerdige Tore geschaffen. Der Solitär eines privaten Investors ist mit dem langfristigen Vertragsabschluss mit zweifacher Verlängerungsoption vollvermietet.



„Der Münchener Nord-Westen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich für logistiktreibende Unternehmen attraktiver geworden“, erklärte Markus Happerger, Consultant bei Realogis. „Wir gehen davon aus, dass sich Aichach nicht zuletzt auch durch die Verkehrsachsen A8 und B300 als guter Logistikstandort zwischen Augsburg und München dauerhaft etablieren wird.“



Logistikdienstleister mietet Logistikimmobilie in Viersen

Ein international agierender Logistikdienstleister erweitert seine Geschäftstätigkeit am Standort Mönchengladbach, im Westen Nordrhein-Westfalens. Dafür mietet das Unternehmen ab April 2017 eine Logistikimmobilie im Gewerbegebiet Mackenstein, im nahe gelegenen Viersen. Auf 10.300 m² Lagerfläche und 600 m² Büro- und Sozialfläche wird dann die Logistikdienstleistung für ein Technologieunternehmen abgewickelt. Logivest war beratend für das Unternehmen tätig.

Durch die unmittelbare Nähe zu den Niederlanden, den Autobahnen A61, A52 und A44 und den Städten des Ruhrgebiets, bietet das Gewerbegebiet Mackenstein eine optimale infrastrukturelle Lage. Zudem lassen sich mit den bereits etwa 80 ansässigen Unternehmen gemeinsame Potenziale bündeln und Synergien ausschöpfen.



GSD zieht in Intaurus-Logistikneubau ein

Ab Juli 2017 ziehen mit dem Unternehmen GSD hochwertig aufbereitete IT Produkte in den Logistikneubau von Intaurus in Sulzemoos ein. Über 4.300 m² mietet GSD insgesamt im Intaurus-Neubau an, davon ist rund ein Viertel Bürofläche. Der Mietvertrag wurde vom Immobilienberatungsunternehmen Realogis vermittelt.



Baubeginn des 22.000-m²-Objekts war der 11. November 2016. Es wird auf einer Grundstücksfläche von 42.000 m² errichtet. Im Juli 2017 ist die Inbetriebnahme geplant.



Ille Papierservice mietet 4.250 m² in Duisburg

Ille Papierservice hat rund 4.250 m² Logistikfläche im Objekt Hochstraße 150-152 in Duisburg angemietet und vergrößert deutlich seine Kapazitäten am Standort. Das Unternehmen wird die neuen Flächen kurzfristig beziehen und trägt seiner anhaltenden Expansion Rechnung. Es wurde ein langfristiger Mietvertrag zwischen beiden Parteien geschlossen. Anteon war beratend und vermittelnd tätig. Die Liegenschaft gehört zum EHI Fund Germany, der von der Valad Germany GmbH gemanagt wird.