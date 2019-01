Goodman feiert mit Kühne + Nagel Spatenstich in Regensburg

Der Logistikdienstleister Kühne + Nagel kommt nach Regensburg. Goodman entwickelt im Bayernhafen Regensburg ein Logistikzentrum, zu dessen symbolischen Spatenstich sich am vergangenen Donnerstag Vertreter beider Unternehmen sowie Politiker und Funktionäre aus der Region zusammenfanden. Die rund 16.000 m² große Logistikanlage (plus Mezzanin und Büroräume) befindet sich einem insgesamt rund 35.000 m² großen Grundstück und besteht aus zwei Einheiten (Units). Sie soll bis Ende 2019 fertiggestellt werden.

