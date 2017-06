Goodman und GLX Gruppe eröffnen Logistikzentrum im GVZ Berlin Ost Freienbrink

Goodman und GLX Global Logistic Services haben gestern die Eröffnung eines neuen, 17.000 m² großen Logistikzentrums im Güterverkehrszentrum (GVZ) Berlin Ost Freienbrink gefeiert. Der Logistikdienstleister nutzt zunächst 12.000 m² des Neubaus als europäischen HUB für die Ersatzteillogistik und den After-Sales-Service für seinen Kunden Knorr-Bremse, den weltweit tätigen Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. An der Veranstaltung nahmen auch Hendrik Fischer, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, sowie Ute Bankwitz, Projektmanagerin der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH, teil.

Die GLX Gruppe nutzt die Anlage, um die zwei bestehenden Logistikzentren in Berlin und Augsburg unter einem Dach zu konsolidieren. „Das neue Logistikzentrum ist für uns ein Leuchtturmprojekt. Einerseits steigern wir durch die moderne Immobilie in hervorragender Lage die Effizienz unserer Leistungen für Knorr-Bremse und andererseits markiert das Projekt den Startschuss zu weiterem Wachstum der GLX Gruppe“, sagt Roland Becker, Geschäftsführer von GLX Global Logistic Services.



Die moderne Immobilie verfügt über eine Gesamtfläche von rund 17.000 m³, die neben 15.200 m² Lagerfläche auch insgesamt 1.800 m² für Mezzaninfläche, Büro- und Sozialräume sowie ein 500 m² großes Freilager einschließen. Die Anlage ist durchgehend mit LED-Beleuchtung ausgestattet und wird in Kürze die Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erhalten.





Foto v.l.n.r.: Christof Prange, Head of Business Development, Goodman Germany GmbH, Norbert Oxée, Geschäftsführender Gesellschafter GLX Global Logistic Services GmbH, Ute Bankwitz, Projektmanagerin der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH, Wolfgang Krinner, Geschäftsführer Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH, Roland Becker, Geschäftsführer GLX Global Logistic Services GmbH, Dr. Christian Büssow, Vice President Supply Chain Management, Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH, und Hendrik Fischer, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg.



Die GLX Gruppe wird von der Hauptstadtregion aus künftig die Ersatzteildistribution für den europäischen Kundenstamm von Knorr-Bremse steuern. Der Logistikdienstleister profitiert in diesem Zusammenhang von der strategischen Lage des Güterverkehrszentrums mit einer hervorragenden Anbindung an das transeuropäische Straßen- und Schienennetz. Zudem befindet sich der neue Flughafen Berlin-Brandenburg in weniger als 30 km Entfernung.



„Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Goodman und die GLX Gruppe für den Standort im Güterverkehrszentrum Freienbrink entschieden haben. Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg ist in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden europäischen Standort für die Logistik geworden. Die heutige Eröffnung des Logistikzentrums unterstreicht diese gute Entwicklung“, betont Hendrik Fischer, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg.



Aufgrund der hervorragenden Lage und einer Bevölkerungsanzahl von 3,5 Mio. Menschen gilt die deutsche Hauptstadtregion in ganz Europa als boomender Logistikmarkt. Die Region verfügt über rund 800 Autobahnkilometer, die Teil der Nord-Süd- und Ost-West-Achsen des transeuropäischen Verkehrsnetzes sind. Mehrere erfolgreich entwickelte Güterverkehrszentren ergänzen die exzellente Verkehrsinfrastruktur zusätzlich.



Die kontinuierlichen Investitionen von Goodman in der Region untermauern den Status von Berlin-Brandenburg als einem der führenden Logistikstandorte Deutschlands: Bis Anfang 2018 entwickelt der Immobilienkonzern im GVZ Berlin Süd Großbeeren eine weitere Logistikimmobilie.