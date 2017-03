Goodman und Airbus eröffnen Logistikpark Interlink Hamburg

Goodman und Airbus eröffneten in der letzten Woche den nagelneuen Logistikpark Interlink Hamburg. Mit rund 44.000 m² Fläche gehört das Flaggschiffprojekt des Logistikentwicklers zu den größten Projekten der letzten zwölf Monate im Hamburger Hafen. Bereits im Spätsommer 2016, lange vor Fertigstellung, war es vollständig vermietet [Logistikpark Goodman Interlink Hamburg vollständig vermietet]. Airbus bewirtschaftet darin mit seiner Tochtergesellschaft Satair Group künftig eine Fläche von ca. 21.500 m². Weitere Kunden im Logistikpark Interlink Hamburg sind der Logistikdienstleister Stute Logistics und der Luftfahrtzulieferer Diehl Comfort Modules.

Mit dem Einzug von Satair Group in eine zweite Einheit am Standort ist auch der letzte Bauabschnitt von Goodmans Logistikzentrum Interlink Hamburg fertiggestellt. Der Flugzeughersteller mietet insgesamt 21.500 m², aufgeteilt auf zwei miteinander verbundene Gebäudeteile. Die jetzt fertiggestellte, 10.000 m² große zweite Gebäudeeinheit entwickelte Goodman für Satair Group als Erweiterung der vor zwei Jahren bezogenen ersten Einheit. Die Immobilie dient Satair Group als sogenannte Kit-Factory für die Ersatzteillogistik. Der Flugzeughersteller profitiert von der Nähe zu seinem Fertigungswerk, das gerade einmal fünf Kilometer entfernt ist. Ein weiterer Pluspunkt sind die kurzen Wege zum Hamburger Flughafen, da die Ersatzteile hauptsächlich per Luftfracht versendet werden.





Eröffnung des Logistikprojektes Interlink Hamburg. v.l.n.r.: Bart Reijnen, CEO Satair Group, Dr. Tim Bothe, VP Supply Chain Satair Group, Airbus, Markus Meyer, Head of Northern Germany, Goodman



Weitere Kunden im Logistikzentrum Interlink Hamburg

Neben Satair Group sind auch Luftfahrtzulieferer Diehl Comfort Modules (DCM) und Stute Logistics, eine 100-prozentige Kühne + Nagel-Tochtergesellschaft, Kunden im Logistikpark Interlink Hamburg. Stute belegte in der Anlage zunächst eine 5.200 m² große Fläche. Bereits kurz nach der Aufnahme der Geschäftstätigkeit erweiterte der Logistikdienstleister seine Kapazitäten im Logistikpark um eine zweite, 4.500 m² große Mieteinheit. Die insgesamt 9.700 m² große Premiumanlage von Stute dient unter anderem der Lagerung von Flugzeug- und Kabinenbauteilen.