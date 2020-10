Goodman sichert sich 1,7 ha im Hamburger Hafen

Goodman hat sich eine 1,4 Hektar große Brownfield-Fläche im Hamburger Hafen sichern können und kündigt dort die Errichtung eines neuen Logistik- und Verteilzentrums an. Mit der Akquisition baut der Immobilienentwickler seinen Bestand im Hafen weiter aus. In der naheliegenden Umgebung hat Goodman in den letzten Jahren bereits 40.000 m²entwickelt und an Airbus und Diehl vermietet [Goodman und Airbus eröffnen Logistikpark Interlink Hamburg].

