Goodman investiert erneut im Duisburger Hafen

Goodman übernimmt zwei weitere Standorte am Duisburger Hafen mit einer Grundstücksfläche von insgesamt 7,8 ha. Dabei handelt es sich um 28.400 m² zusätzlicher Lager- und Industriefläche auf Logport I („Duisburg IV“) auf einem 6,3 ha großen Grundstück sowie ein 1,5 ha großen Grundstück im östlichen Kaßlerfeld („Duisburg V“).

