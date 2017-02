Goodman erweitert Portfolio im Hamburger Hafen

Neue Immobilie für Symrise

Goodman entwickelt ein neues, 12.700 m² großes Logistikzentrum im GVZ Altenwerder im Hamburger Hafen. Die Anlage gliedert sich in zwei Einheiten, von denen der Projektentwickler 7.100 m² für Symrise, einen Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, errichtet. Um die Logistikkapazitäten mehrerer Standorte zu bündeln, entschied sich das Unternehmen für den Aufbau eines neuen Logistikzentrums im Hamburger Hafen. Die zweite Einheit über 5.600 m² Logistikfläche ist noch verfügbar. Die Immobilie wird im Sommer 2017 fertiggestellt.

„Wir haben mit Goodman einen verlässlichen Partner für die Entwicklung unserer Logistikimmobilie gefunden. Die flexible und hochwertige Anlage in einer der beliebtesten Logistikregionen Deutschlands ist der ideale Ausgangspunkt für den weltweiten Vertrieb unserer Produkte. Binnen kürzester Zeit wird das Logistikzentrum fertiggestellt, so dass wir bereits in diesem Jahr unsere Logistikprozesse im Hamburger Hafen direkt und optimal steuern werden“, sagt Reinhard Nowak, Geschäftsführer bei Symotion, der hundertprozentigen Logistiktochter der Symrise AG.



Die insgesamt 7.100 m² große Anlage für die Firma Symrise umfasst 6.300 m² Lagerfläche. Die Hallenhöhe beträgt 11,75 m. Über sechs Ladetore werden die Waren effizient abgewickelt. Zusätzlich zur Lagerfläche bietet die Immobilie 500 m2 Mezzaninfläche und 300 m² für Büro- und Sozialräume. Darüber hinaus verfügt das Gebäude über eine spezifische Ausstattung: Berücksichtigt hat Goodman beim Gebäudedesign das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie die Umsetzung abgetrennter Brandabschnitte. Dadurch profitiert Symrise von einer sicheren Lagerung der gesamten Produktpalette, insbesondere des Gefahrguts. Die gesamte Anlage wird mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Nach Fertigstellung wird die Immobilie das Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erhalten.



„In Zeiten knapper Flächen haben wir uns in Hamburg frühzeitig Grundstücke gesichert. Dank unserer langfristigen Landbanking-Strategie konnten wir unserem Kunden Symrise Logistikflächen im Hamburger Hafen anbieten, einem der begehrtesten europäischen Logistikstandorte. Das GVZ Altenwerder punktet mit einer direkten Anbindung an die Autobahn A7 und der unmittelbaren Nähe zum benachbarten Containerterminal Altenwerder, der zu den modernsten der Welt zählt“, sagt Christof Prange, Head of Business Development von Goodman in Deutschland.