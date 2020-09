Goodman errichtet Logistikimmobilie für Flaconi im Star Park Halle

Die Flaconi GmbH wird im kommenden Jahr eine weitere Logistikimmobilie beziehen: Mehr als 31.000 m² Lager- und Bürofläche mietete der E-Commerce-Händler in der Polarisstraße im Star Park in Halle (Saale). Errichtet wird der Single-Tenant-Bau von Goodman, der bereits in der Vergangenheit mehrere Immobilien in dem Industriegebiet nahe Leipzig errichtet hat.

.

„Mit der schnellen Entwicklung des Unternehmens verändern sich die Anforderungen an die Logistik, denen der aktuelle Logistikstandort in Berlin nicht mehr gerecht wird. Bereits im letzten Weihnachtsgeschäft mussten wir zeitweise zusätzliche Lagerflächen an anderen Standorten anmieten, um unseren Kunden den gewohnten Service bieten zu können. Das hat die Logistikprozesse unnötig komplex und dadurch weniger nachhaltig gemacht” , erklärt COO Dr. Steffen Christ.



Die Kapazitäten des aktuellen Logistikzentrums in Berlin sind ausgelastet und der Bedarf wird sich voraussichtlich auch in diesem Jahr noch weiter erhöhen. Daher wird Mitte nächsten Jahres ein neues, nach flaconis Anforderungen maßgeschneidertes Logistikzentrum in Halle in Betrieb gehen.



Der Star Park Halle erstreckt sich auf einem Areal von insgesamt 230 ha Fläche am östlichen Stadtrand von Halle, direkt an der A 14 (Dresden-Halle-Magdeburg). In unmittelbarer Nähe zum Interkontinentalflughafen Leipzig-Halle und zu bedeutenden Industrieunternehmen ist der Star Park logistisch und verkehrsstrategisch bestens angebunden und damit sowohl für nationale als auch für internationale Unternehmen ein attraktives Gewerbegebiet. Im Star Park haben sich inzwischen elf Unternehmen angesiedelt, unter anderem Logistikdienstleister wie Radial (ehemals eBay Enterprise) und Firmen des produzierenden Gewerbes sowie internationale Unternehmen wie Cell Ingineering, das deutsch-amerikanische Unternehmen Enka Tecnica oder Greatview aus China. Insgesamt arbeiten derzeit rund 1.000 Menschen auf dem Gelände.



Den Mietvertrag vermittelten die Dresdner und Leipziger Logistics & Industrial Advisory-Teams von BNP Paribas Real Estate.