Goodman entwickelt für BMW und Kühne + Nagel über 70.000 m²

Visualisierung des neues BMW-Logistikzentrums in Leipzig

©

Goodman hat im November mit dem Bau von zwei Großprojekten begonnen. In Leipzig wird die BMW Group in unmittelbarer Nähe zum firmeneigenen Werk ein weiteres Logistikzentrum errichten. In Koblenz wurde indes der Spatenstich für einen neuen Logistikomplex für Kühne + Nagel gesetzt.

.

BMW Group entscheidet sich für Logistik-Hotspot Leipzig

Der Logistikstandort Leipzig zieht weiterhin bekannte Automobilhersteller und Logistikunternehmen an: Kürzlich hat Goodman mit dem Bau eines rund 50.000 m² großen Logistikzentrums für die BMW Group begonnen, die dritte Entwicklung, die der Immobilienentwickler für den Automobilhersteller durchführt. Das neue Gebäude entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Leipziger Werk der BMW Group, das derzeit weiter ausgebaut wird. Die Übergabe des Objekts ist für Sommer 2019 geplant.



Um die Effizienz der Supply Chain zu maximieren, verfügt das neue Logistikzentrum in Leipzig über einen rund 4.000 m² großen Verladetunnel sowie ausreichend Lagerfläche für Paletten oder Produktionsartikel. Darüber hinaus gibt es großzügige Büroräume auf zwei Etagen.



„Der Logistikstandort Leipzig und die gesamte Region inklusive Halle an der Saale haben eine rasante Entwicklung hinter sich. Dieses Potenzial haben wir frühzeitig erkannt und entwickeln daher schon seit dem Jahr 2006 Projekte in dieser Region. Beispielsweise befindet sich ein rund 70.000 m² großes Gebäude für Home 24 im Star Park Halle derzeit noch in der Bauphase. Erst kürzlich konnten wir uns ein zusätzliches Grundstück sichern [wir berichteten], auf dem wir planen, weitere 40.000 m² zu entwickeln“, unterstreicht Christof Prange, Head of Business Development von Goodman Germany.



Kühne + Nagel siedelt in Koblenz an

Neben dem Großprojekt in Leipzig entwickelt der Developer auch ein weiteres Logistikzentrum für Kühne + Nagel. Das rund 22.000 m² große Logistikzentrum liegt am Standort Koblenz. 12.600 m² der Immobilie mietet der Logistikdienstleister zum Betrieb einer Shared Logistikanlage sowie für einen International Forwarding Standort an. Weitere 8.600 m² Logistikfläche entstehen auf spekulativer Basis. Das Projekt soll im Herbst 2019 abgeschlossen sein.



Das Koblenz I Logistics Centre verfügt über 10.449 m² reine Lager- und Technikfläche für optimierte Intralogistik-Prozesse. Um einen reibungslosen Warenumschlag zu gewährleisten, besitzt das Logistikzentrum insgesamt vierzehn Ladetore. Darüber hinaus bietet das Gebäude Platz für Büroräume auf einer Fläche von 1.233 m² inklusive 310 m² an Sozialflächen. 50 Mitarbeiterparkplätze sorgen für eine stressfreie An- und Abreise.



Beim Spatenstich: Mario Bruckner, Branch Manager Kühne + Nagel, Götz Wendenburg, Leiter Niederlassung Frankfurt Kühne + Nagel, Christof Prange, Head of Business Development Goodman Germany, Marco Bayer, Niederlassungsleiter/Prokurist Niederlassung Koblenz Goldbeck Südwest GmbH, Henning Schröder, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Landkreis, Thomas Hammann, Amtsleiter Wirtschaftsförderung Stadt Koblenz. (v.l.n.r.)



„Die Region Koblenz ist als Logistikstandort ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Der neue Logistikkomplex bietet durch die hervorragende Anbindung an Rhein und Mosel und die günstige Bahn- und Straßenanbindung Zugang für 2 Millionen Menschen, die im Umkreis von einer Stunde Fahrtzeit leben. Dies hilft unseren Kunden, näher an deren Kunden zu sein und die Liefergeschwindigkeit zu erhöhen", erklärt Christof Prange, Head of Business Development von Goodman in Deutschland.



In Deutschland ist dies schon die vierte Kooperation allein in diesem Jahr. In den vergangenen Jahren sind unter anderem Logistikimmobilien in Großbeeren [wir berichteten], Nürnberg und Hamburg [wir berichteten] entstanden.



Aufgrund der Tatsache, dass die begehrten Flächen vor Ort rar sind, baut der Immobilienkonzern daher nun spekulativ. Eine weitere 8.600 m² große Einheit auf dem Areal ist noch zu vermieten. Inklusive 600 m² Büro- und Sozialflächen verfügt das Gebäude über eine reine Lagerfläche von 7.226 m² sowie 726 m² Lagermezzanin. An das Objekt grenzen sechs LKW-Ladetore und Stellplätze für 30 PKW, wodurch es perfekt auf die Bedürfnisse von Unternehmen aus der Logistik und Leichtindustrie zugeschnitten ist.