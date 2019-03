Goodman entwickelt 30.000 m² für B+S im Bremer GVZ

Die B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen baut ihre Präsenz im Bremer Güterverkehrszentrum (GVZ) weiter aus und wird als erster Mietern in einen von Goodman errichteten, rund 30.000 m² großen Logistikkomplex, der flexibel in drei gleich große Einheiten unterteilt werden kann, einziehen. Die Grundsteinlegung findet am 28. März im Rahmen eines Events mit moderierter Gesprächsrunde statt. Neben Vertretern beider Unternehmen, darunter B+S Geschäftsführer Stefan Brinkmann und Markus Meyer, Head of Nothern Germany bei Goodman, nehmen unter anderem Andreas Heyer, Geschäftsführer der WFB Wirtschaftsförderung Bremen, und Martin Günthner, Bremer Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, teil.

