Goodman engagiert sich weiter im Star Park Halle

Die Region Leipzig/Halle hat in ihrer Bedeutung als attraktiver Logistikstandort in Mitteldeutschland in den letzten Jahren kontinuierlich zugelegt. Der Star Park Halle, 2013 von der politischen Opposition noch als „übertriebenes Großprojekt“ kritisiert, zählt inzwischen eine Auswahl internationaler Unternehmen zu seinen „Bewohnern“: Auf den 230 Hektar haben sich unter anderem eBay Enterprise und Fiege, Hellmann Worldwide Logistics und DHL, Isopan, Enka Tecnica und Hörmann IT-Solar angesiedelt. Seit dem Dezember letzten Jahres ist außerdem für die 316.900 m² des Airportparks Leipzig/Halle Baurecht vorhanden. Für Goodman hat die Region erklärtermaßen eine Schlüsselfunktion beim Ausbau seines deutschen Portfolios. Aktuell hat sich der Logistikspezialist im Star Park Halle weitere Grundstücksflächen gesichert, auf denen Logistikimmobilien in einer Größenordnung von 35.000 m² realisiert werden können.

.

Der Star Park Halle, am östlichen Stadtrand direkt an der A 14 verortet, ist ein quasi vertrautes Terrain für Goodman. Im voll erschlossenen Industriegebiet hat der Konzern bereits Hallen mit 28.000 m² für eBay [wir berichteten] projektiert, und mit 22.000 m² für Hellmann Worldwide Logistics [wir berichteten]. Das Gewerbeareal, dessen Anfangsschwierigkeiten längst der Vergangenheit angehören – erst Mitte letzten Jahres hatte die Schaeffler-Gruppe einen Vertrag über 40.000 m² für ein neues Montagewerk unterschrieben –, profitiert nunmehr auch nachhaltig von seiner Nachbarschaft zum Airport Leipzig/Halle, der inzwischen als Deutschlands zweitgrößter Frachtflughafen gilt.





Die neu geplante Immobilie im Star Park Halle verfügt über integrierte Büroflächen und eignet sich aufgrund der Größe und Aufteilung ideal für Logistik und Lagerhaltung, die verarbeitende Industrie oder den Einzelhandel.



Mit der zusätzlichen Fläche verwaltet Goodman nach eigenen Angaben mittlerweile über 400.000 m² an modernen Flächen in der Logistikregion. Generell sind Logistikflächen in den ostdeutschen Bundesländern für den Immobilienentwickler und dessen Kunden nach wie vor attraktiv, denn durch sie verlaufen drei Kernkorridore für den multimodalen, internationalen Warentransport, die die EU vorrangig ausbauen will. „Der Osten Deutschlands ist in den vergangenen Jahren zunehmend interessanter für die Logistikbranche geworden“, erklärt Christof Prange, Head of Business Development bei Goodman Germany. „Schwerpunktregionen für Goodman sind das gesamte Berliner Umland, die Region Halle-Leipzig und Zentralthüringen. Hier können wir strategisch gut gelegene Flächen anbieten, die wir kundenindividuell entwickeln.“