Goodman engagiert sich erneut im Hamburger Hafen

Expansion wie getaktet: Vor gerade einmal zehn Tagen hat Goodman Deutschland den Richtkranz auf eine 12.700 m² große Logistikimmobilie im GVZ Altenwerder gehisst – und schon vermelden die Düsseldorfer neuerliches Engagement im Hamburger Hafen: Ab Mai 2017 wird auf einem Gelände am Moorburger Bogen im südlichen Hafengebiet ein 35.000 m² großer Logistikkomplex errichtet. Darin enthalten: Circa 3.000 m² Mezzanin- und 2.000 m² Büro- und Sozialfläche.

Goodman hatte für die Brownfield-Konversion eine Ausschreibung der Hamburg Port Authority (HPA) für sich entschieden und will beim Bau hohe Nachhaltigkeitsstandards anlegen, so dass einer DGNB-Zertifizierung in Gold anschließend nichts im Wege steht. Der Komplex will ab Anfang 2018...

[…]