Goodman baut für GLX bei Berlin

Goodman errichtet im Güterverkehrszentrum (GVZ) Berlin Ost Freienbrink, südöstlich der Bundeshauptstadt, ein 17.000 m² großes Logistikzentrum für die GLX Global Logistics Services GmbH. Davon bewirtschaftet der Logistikdienstleister zunächst 12.000 m² für seinen Kunden Knorr-Bremse. Die Neuentwicklung kann dann um zusätzliche 5.000 m² vergrößert werden. Die Übergabe der Immobilie ist für Mai 2017 geplant.

Mit der neuen Ansiedlung im GVZ Berlin Ost Freienbrink zieht GLX zwei bestehende Logistikzentren für Knoor Bremse in Augsburg und Berlin unter einem Dach zusammen und steigert damit die Effizienz. „Durch die Erweiterungsoption schaffen wir in einer der attraktivsten Logistikregionen Deutschlands weitere Kapazitäten und optimieren unsere Prozesse, um die steigende Nachfrage zu bedienen“, erläuterte Jens Kretschmer, Bereichsleiter von GLX Global Logistics Services. „Zudem ist die Immobilie in direkter Nachbarschaft zu Knorr-Bremse gelegen.“



Die neue Immobilie verfügt über eine Gesamtfläche von rund 17.000 m², die neben den 15.200 m² Lagerfläche auch insgesamt 1.800 m² für Mezzaninfläche, Büro- und Sozialräume sowie ein 500 m² großes Freilager einschließen. Die Anlage ist durchgehend mit LED-Beleuchtung ausgestattet und erhält nach der Fertigstellung die Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).





GLX-Logistikzentrum im GVZ Freienbrink südöstlich von Berlin



Im Zentrum der Metropolregion Berlin gelegen, bietet das GVZ Berlin Ost Freienbrink eine optimale Anbindung an Straße, Schiene, Wasserwege und den Luftverkehr. Der Großraum Berlin-Brandenburg ist zudem direkt an die transeuropäischen Verkehrsnetze angeschlossen. Entlang der Nord-Süd- sowie der Ost-West-Achse verbinden knapp 800 Autobahnkilometer die Region mit zahlreichen Wirtschaftszentren, darunter die Häfen der Nord- und Ostsee sowie die großen Märkte Osteuropas.