Goodman baut Amazon-Verteilzentrum in Bremen

Goodman und Amazon bauen ihren Zusammenarbeit weiter aus: der Logistikkonzern errichtet eine weitere - und zwar die inzwischen 14. Immobilie in Europa - für den Online-Versandhändler. Im Güterverkehrszentrum (GVZ) entstehen auf einem Gelände von etwa 38.000 m² eine rund 12.500 m² große Logistikanlage sowie ein mehrstöckiges Parkhaus. Das Verteilzentrum in Bremen wird voraussichtlich im Herbst 2019 fertiggestellt sein. „Wir freuen uns sehr, ein Verteilzentrum in Bremen zu eröffnen, in dem mehr als 20 Jahre logistische Kompetenz, technologischer Fortschritt und Investitionen in die Transportinfrastruktur stecken. So kann Amazon Kunden schnellere und flexiblere Lieferoptionen anbieten“, kommentiert Bernd Gschaider, Direktor von Amazon Logistics in Deutschland.

.