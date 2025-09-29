Goldoct feiert Richtfest für neues Polizeigebäude in Frechen

Elfmonate nach der Grundsteinlegung haben die Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis, die Osmab Holding AG und die Goldoct Real Estate am Freitag das Richtfest für das neue Polizeidienstgebäude in Frechen gefeiert. Das Projekt biegt damit pünktlich auf der Zielgeraden ein: Im Sommer 2026 will die Polizei die neuen Flächen beziehen.

