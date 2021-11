Goldmann kauft historische Malzfabrik in Erfurt

Eines der traditionsreichsten Fabrikgelände in Erfurt hat den Eigentümer gewechselt: Die ehemalige Malzfabrik im Stadtviertel Krämpfervorstadt wurde im November 2020 von der Nordland Immobilien GmbH an die Goldmann Group veräußert. Der Projektentwickler wird die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, die früher als Produktionshallen genutzt wurden, in einen hochwertigen Wohnkomplex umwandeln. Das Leipziger Residential Investment-Team von BNP Paribas Real Estate war exklusiv bei der Transaktion beratend tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Der imposante Komplex in der Iderhoffstraße 3/Thälmannstraße 49 besteht aus zwei Gebäuden aus den Jahren 1880 und 1928. Der Projektentwickler Malzwerk plant eine vollständige Entkernung der Liegenschaften unter Erhaltung der historischen Fassade und wird dort auf einer Gesamtwohnfläche von mehr als 25.000 m² über 200 moderne Wohnungen realisieren. Aufgrund der gut erhaltenen Gebäudesubstanz wird ein attraktiver Mix aus Single-Apartments, Zwei- und Drei-Zimmer-Lofts sowie große Maisonette-Wohnungen umgesetzt werden können. Das Objekt liegt fußläufig zur Erfurter Innenstadt nicht weit vom Leipziger Platz und bietet damit einen optimalen Ausgangspunkt für ein urbanes Leben.