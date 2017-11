Goldman Sachs zieht an den Main – und die Seine

Weiterer Dämpfer für Frankfurt: Drei Tage nachdem die Mainmetropole beim Wettbewerb um die Europäische Bankenaufsicht (EBA) gegen Paris unterlegen war, vermeldet nun Goldman Sachs – bis dato sicher gewähnter Brexit-Flüchtling – dass die US- Bank sich für gleich zwei europäische Zentralen entschieden habe. Gegenüber der französischen Zeitung „Le Figaro“ erklärte Bankchef Lloyd Blankfein, dass die Londoner Mitarbeiter ihren zukünftigen Arbeitsplatz selbst wählen könnten: Frankfurt oder Paris.

10.000 m² hat Goldmann Sachs bereits im Marienturm gemietet [Goldmann Sachs und Sumitomo mieten 11.200 m² in der Mainmetropole] – und bislang galt inoffiziell als ausgemacht, dass die Amerikaner mit großem Hofstaat von der Themse an den Main ziehen. 6.000 Mitarbeiter hat Goldman Sachs in London auf der Gehaltsliste. Nun sinniert der Bankchef öffentlich darüber, dass eventuell viele Mitarbeiter Paris den Vorzug geben könnten. In welchem Umfang und an welchem Ort zusätzliche Einstellungen geplant sind, ließ Lloyd Blankfein dagegen noch offen. Im übrigen plädierte er erneut für ein zweites Referendum auf der Insel.