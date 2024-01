Goldman Sachs-Veteran Salzmann wechselt zu Greystar

Jan Salzmann

Nach über 14 Jahren bei Goldman Sachs Asset Management wechselt Jan-Felipe (Jan) Salzmann zu Greystar. Als Senior Director Investment Germany wird er künftig das Investmentgeschäft in Deutschland und Österreich verantworten.

.

Jan Salzmann hat seine neue Position im Januar 2024 angetreten und wird die Investitionen von Greystar in Deutschland und Österreich leiten. Er ist für das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens in diesen Ländern verantwortlich und soll die Position von Greystar in Deutschland und Österreich durch strategische Eigenkapital- und Kreditinvestitionen im Wohnsegment weiter stärken.



Vor seinem Wechsel zu Greystar war Jan Salzmann knapp 14 Jahre bei Goldman Sachs Asset Management tätig, wo er zuletzt als Executive Director für alle direkten Immobilieninvestments in Deutschland und Österreich zuständig war. Während seiner beruflichen Laufbahn betreute er Immobilieninvestitionen in verschiedenen europäischen Märkten und Assetklassen.



„Wir freuen uns, Jan in unserem deutschen und europäischen Team zu begrüßen. Mit seiner operativen Erfahrung, seinem starkem Branchennetzwerk und umfangreichen Managementfähigkeiten wird Jan Salzmann einen wertvollen Beitrag zum weiteren Wachstum von Greystar leisten. Seine Ernennung unterstreicht unsere Ambitionen in dieser aussichtsreichen und für uns wichtigen Region. Deutschland und Österreich sind strukturell unterversorgte Märkte, die uns hervorragende Chancen bieten, qualitativ hochwertige neue Mietwohnungen zu entwickeln.", sagt Mark Kuijpers, Senior Managing Director Central Europe, Greystar.