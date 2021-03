Goldman Sachs kauft Fertighaus-Pionier Oikos Group

Goldman Sachs erwirbt für den Fonds West Street Capital Partners VIII den Anbieter von Fertighäusern, die Oikos Gruppe, die die Marken Hanse Haus, Bien-Zenker und Living Haus vereint. Über den Kaufpreis und weitere Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Von Equistone Partners Europe beratene Fonds verkaufen ihre Mehrheitsanteile an der Oikos Group, einem europaweit führenden Anbieter von Fertighäusern mit Hauptsitz im hessischen Schlüchtern. Käufer der Gruppe ist West Street Capital Partners VIII, ein Fonds gemanagt von Goldman Sachs. Equistone hatte die Unternehmensgruppe – bestehend aus den Marken Bien-Zenker, Hanse Haus und Living Haus – Anfang 2018 erworben und die Wachstumsstrategie der Gruppe sowie die Bereiche Digitalisierung und Operational Excellence gezielt vorangetrieben.



Die Oikos Group vereint die Marken Bien-Zenker, Hanse Haus und Living Haus unter einem Dach. Durch die Mehrmarkenstrategie verfügt die Gruppe über eine gute Positionierung am Markt für Fertighäuser und ist in der Lage, unterschiedlichste Kundengruppen zu bedienen: Vom Rohbau bis zur bezugsfertigen Wohnlösung bietet das Unternehmen seinen Kunden Häuser aller Fertigungsstufen sowie höchste Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards. Die Gruppe, die insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Großbritannien sowie der Schweiz aktiv ist, beschäftigt aktuell rund 1.300 Mitarbeiter und steigerte 2020 ihren Umsatz auf mehr als 400 Mio. Euro.



„Mit einem starken und innovativen Produkt- und Markenportfolio hat sich Oikos erfolgreich als führender europäischer Hersteller von Fertighäusern etabliert. Wir sind begeistert, mit Oikos in die Zukunft des nachhaltigen Hausbaus zu investieren und die Wachstumsambitionen von Oikos zu unterstützen“, kommentiert Mike Ebeling, Managing Director von Goldman Sachs.