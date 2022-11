Goldhelm zieht an Leipziger Schokoladen-Standort

Die Schokoladenmanufaktur Goldhelm mietet ein Ladenlokal mit rund 90 m² Mietfläche in Leipzigs Bestlage und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Mädler Passage im Handelshof an der Grimmaische Straße 1-7. Goldhelm plant den neuen Store, der zuvor durch Leysieffer genutzt worden war und daher als „Schokoladen-Standort“ bereits etabliert ist, noch Ende November 2022 zu eröffnen. Vermieter der Fläche ist ein privates Family Office, Comfort war vermittelnd tätig.

