Goldbeck und Zaunergroup kooperieren im Data-Center-Markt

Goldbeck und Zaunergroup bündeln ihre Kompetenzen, um im wachsenden Markt für Rechenzentren gemeinsam zu expandieren. Die neue Partnerschaft vereint Bau- und Anlagenbau-Know-how und zielt auf integrierte Lösungen für Data-Center-Projekte in ganz Europa. Ergänzt wird die Kooperation durch eine Beteiligung von Goldbeck an Zaunergroup, die die Zusammenarbeit langfristig absichern soll.

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Die Nachfrage nach leistungsfähigen Rechenzentren wächst rasant – getrieben durch Digitalisierung, Cloud-Services und den Einsatz von KI. Um diesem Trend mit einem ganzheitlichen Angebot zu begegnen, haben Goldbeck und Zaunergroup eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel ist es, Kunden im Bereich Data Center eine Komplettlösung zu bieten und dabei die Stärken beider Unternehmen zu bündeln.



Die strategische Partnerschaft von Goldbeck und Zaunergroup konzentriert sich auf die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme von Data Centern. Kunden – Bauherren und Betreiber – erhalten komplexe und technisch anspruchsvolle Gebäude-Anlagekombinationen aus einer Hand. Sie profitieren von reibungslosen Abläufen, wirtschaftlicher Umsetzung sowie Zuverlässigkeit und Termintreue. Gleichzeitig setzt Zaunergroup Projekte im Data-Center-Bereich sowie in anderen Geschäftsbereichen weiterhin eigenverantwortlich um und betreut ihre Kunden dort direkt.



„Zaunergroup bringt das technische Know-how und internationale Erfahrung im Industrieanlagenbau ein. Diese Kompetenz ist für die Realisierung von Data-Center-Projekten unverzichtbar und ergänzt unsere Fähigkeiten aus der Bauindustrie perfekt“, sagt Michael Schmid, Geschäftsführer der Goldbeck Advanced Industries.



Die Nachfrage nach Rechenzentren in Europa steigt kontinuierlich – angetrieben durch Cloud-Dienste, KI-Anwendungen und die digitale Transformation. Das Wachstum erfordert zusätzliche Kapazitäten sowie energieeffiziente und nachhaltige Lösungen.



„Rechenzentren sind das Rückgrat der digitalen Infrastruktur. Zusammen mit Zaunergroup leisten wir einen Beitrag zur digitalen Zukunft Europas – stets in enger Partnerschaft mit unseren Kunden und den beteiligten Gewerken. So schaffen wir Orte, an denen Daten sicher, stabil und nachhaltig fließen“, sagt Hans-Jörg Frieauff, Geschäftsführer von Goldbeck.



Im Rahmen der Vereinbarung beteiligt sich Goldbeck an Zaunergroup, um die Partnerschaft langfristig zu verankern. Zaunergroup bleibt dabei eigenständig und führt ihre bestehenden Geschäftsbereiche unverändert fort. Die Management-Teams beider Unternehmen bleiben unabhängig.



„Dass Goldbeck unsere Haltung, unsere Werte und unseren Weg teilt, ist ein starkes Signal des gegenseitigen Vertrauens. Diese Zusammenarbeit ist keine operative Steuerung, sondern ein echtes Miteinander auf Augenhöhe“, sagt Roman Zauner, Geschäftsführer von Zaunergroup.



Die Beteiligung steht noch unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Prüfung.