Goldbeck übernimmt französische GSE

Goldbeck übernimmt den französischen Industrie- und Logistik-Generalunternehmer GSE. Der Kauf muss noch von den zuständigen Wettbewerbsbehörden bestätigt werden. „Mit diesem Schritt erweitern wir nicht nur die geografische Abdeckung unserer Märkte, sondern auch unsere Kompetenzen. Damit bieten wir unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an wertschöpfenden Produkten und Dienstleistungen", erklärt Jan-Hendrik Goldbeck, CEO von Goldbeck.

.

Das deutsche Bauunternehmen übernimmt 100 % der GSE-Unternehmensanteile: 80% vom Investmentfonds Towerbrook Capital Partners sowie die Anteile der Gründer und des bisherigen Gesellschafters. Als strategischer Investor unterstützt das Bauunternehmen die langfristige Entwicklung der GSE-Gruppe in ihrem Kerngeschäft: dem Full-Service für Unternehmen bei Planung und Bau von nationalen und internationalen Gewerbeimmobilien.



Unter der Mehrheitsbeteiligung durch Towerbrook war das Unternehmen vor allem im internationalen Bereich gewachsen: 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 570 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung um 30 % im Vergleich zum Vorjahr.



Goldbeck ist neben den Aktivitäten in Deutschland derzeit hauptsächlich in Mitteleuropa tätig – in Polen, Tschechien, der Slowakei, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien und Skandinavien. Bei der Abdeckung der west- und südeuropäischen Märkte Spanien, Portugal, Italien, Rumänien und natürlich Frankreich setzt das Unternehmen auf seinen neuen Partner. Außerdem soll die Präsenz der GSE in China genutzt werden.



„Goldbeck investiert nicht nur in neue Mitarbeiter und Standorte, sondern auch in Effizienz, Agilität und Expertise“, sagt Roland Paul, CEO von GSE. „Beide Unternehmen gründen auf den gleichen Werten: Vertrauen in Unternehmertum, Qualität und Respekt vor den Mitarbeitern."



Dennoch bleiben beide Partner autonom, eine Integration ist nicht geplant. Als Tochtergesellschaft des Bauunternehmens behält die GSE-Gruppe ihren unabhängigen Unternehmensstatus und ihren Markennamen. Sie wird ihre Identität als internationaler Partner für Logistik, Handel und Produktion beibehalten und auch ihre F&E-Aktivitäten fortsetzen.



Auch die Struktur der Gruppe als vereinfachte Aktiengesellschaft und die derzeitige Führung bleiben unverändert, um ihre Unabhängigkeit und DNA zu erhalten: CEO Roland Paul und der amtierende Vorstand bleiben unverändert an der Spitze des Unternehmens.