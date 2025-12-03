Vertragslaufzeit von 5 Jahren
Goldbeck übernimmt FM im Düsseldorfer Officehome Rise
Goldbeck Facility Services übernimmt für die nächsten 5 Jahre das technische und infrastrukturelle Facility Management des 70 Meter hohen Bürohochhauses Officehome Rise in Düsseldorf. Die Immobilie der Pandion AG bietet 35.000 m² Mietfläche, moderne Technik, Photovoltaik und Smart Metering.
Das Officehome Rise ist ein 70 Meter hohes Bürogebäude mit insgesamt 17 Stockwerken. Es besteht aus einem sechsstöckigen Sockelgebäude und einem elfstöckigen Hochhausteil. Insgesamt umfasst die Immobilie rund 35.000 m² Mietfläche. Sie befindet sich im Stadtteil Unterbilk in direkter Nachbarschaft zum Medienhafen und dem Lorettoviertel.
Die Immobilie wird noch in diesem Jahr als KfW-Effizienzhaus 55 fertiggestellt und entspricht aktuellen Energie- und Nachhaltigkeitsstandards. Die DGNB-Gold-Zertifizierung bestätigt die nachhaltige Bauweise. Das Gebäude verfügt über ein ressourcenschonendes Konzept mit Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und modernen Smart Metern zur transparenten Verbrauchserfassung. E-Ladestationen in der Tiefgarage, ein individuelles Fassadenbeleuchtungskonzept und ein begrünter Innenhof ergänzen die Ausstattung. Goldbeck Facility Services koordiniert dabei die Errichter-Firmen zur Sicherstellung der Gewährleistung.
Größter Mieter im Officehome Rise ist das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Ernst & Young mit rund 12.500 m². Weitere Flächen nutzen der Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf (4.700 m²) sowie der Software-Dienstleister IFS Deutschland (800 m²). Derzeit stehen noch rund 17.000 m² zur Verfügung. Bis zur vollständigen Vermietung übernimmt Goldbeck das Leerstandsmanagement.
Bereits vor Beginn der Regelleistungen führte ein Inbetriebnahme-Manager von Goldbeck Facility Services eine Systemeinweisung im Gebäude durch. Ab dem 1. Dezember verantwortet das Unternehmen das technische und infrastrukturelle Facility Management. Dazu gehören unter anderem Objektleitung, Reinigungsdienste, technische Betreuung vor Ort, Berichtswesen und eine 24/7-Rufbereitschaft.
„Mit seiner einzigartigen Architektur und einem hochwertigen Interior sehen wir das Officehome Rise als ein neues Landmark-Objekt für Düsseldorf. Ein reibungsloses und professionell betriebenes Gebäudemanagement gehört zum Fundament einer erfolgreichen und wertestabilen Immobilie", so Sebastian Potz, Leiter Entwicklung Gewerbe bei Pandion.