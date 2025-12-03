Goldbeck übernimmt FM im Düsseldorfer Officehome Rise

Goldbeck Facility Services übernimmt für die nächsten 5 Jahre das technische und infrastrukturelle Facility Management des 70 Meter hohen Bürohochhauses Officehome Rise in Düsseldorf. Die Immobilie der Pandion AG bietet 35.000 m² Mietfläche, moderne Technik, Photovoltaik und Smart Metering.

