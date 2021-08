Goldbeck übernimmt FM der HDI-Hauptverwaltung

Die Facility Services von Goldbeck managen die zur Hauptverwaltung gehörenden Büro- und Verwaltungsgebäude der HDI in Hannover-Bothfeld. Zum Campus gehören sechs Office-Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von rund 150.000 m². Die Goldbeck Gebäudemanagement GmbH hat die Immobilienbewirtschaftung zum 01.04.2021 übernommen.

.

Zu den FM-Leistungen von Goldbeck gehören unter anderem die technische Instandhaltung der Gebäude, der Einsatz von Haustechnikern vor Ort sowie eine 24-Stunden-Notfallbereitschaft. „Mit unserem langjährigen Geschäftspartner HDI Services AG haben wir damit den nächsten Schritt für die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit gesetzt“, sagt Dr. Rüdiger Hotten, Geschäftsführer bei Goldbeck Gebäudemanagement GmbH. Bereits zuvor wurden Facility Management Leistungen von Goldbeck Gebäudemanagement für die HDI Service AG erbracht. In einer erweiterten Neuausschreibung konnte sich das Unternehmen den Auftrag für weitere fünf Jahre sichern und das bisherige Leistungsspektrum um umfangreiche technische FM-Leistungen erweitern.



Der HDI-Campus befindet sich in zentraler Stadtlage in direkter Nähe zum Hauptbahnhof und verfügt über eine gute Anbindung an den ÖPNV.