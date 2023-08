Goldbeck übernimmt Facility Management im Toni Park

Die Goldbeck Facility Services haben von der Toni GmbH & Co. KG einen weiteren langfristigen Facility Management Auftrag für das zum Campus Toni Park gehörende Bürogebäude in der Melli-Beese-Straße 1-5 in Augsburg erhalten. Zu den umfangreichen Leistungen gehören sowohl das technische als auch das infrastrukturelle Gebäudemanagement. Die Goldbeck Facility Services GmbH ist Teil des Bau- und Dienstleistungsunternehmens Goldbeck, das bereits das entsprechende Gebäude gebaut und zu Beginn dieses Jahres fertiggestellt hat.

Das fünfgeschossige Büroobjekt hat eine Gesamtmietfläche von 16.300 m². Dort sind namhafte Unternehmen wie die Siemens AG, die Siemens Betriebskrankenkasse, die Makandra GmbH sowie Igel Technology angesiedelt. Für die Toni GmbH & Co. KG hat Goldbeck damit bereits das dritte Projekt im Toni Park erfolgreich errichtet, und zwar ein Parkhaus samt 490 Stellplätzen und ein weiteres Bürogebäude. Dieses wird von den Unternehmen Infineon, Fujitsu und FitYou angemietet, beherbergt außerdem eine Kindertagesstätte und wird künftig um Gastronomieangebote ergänzt. Alle errichteten Gebäude werden von den Goldbeck Facility Services bewirtschaftet.



Die Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen den Goldbeck Facility Services und der Toni GmbH & Co. KG umfasst nun das ganzheitliche technische und infrastrukturelle Facility Management für das Areal im Toni Park. Dieses zählt zu einem der führenden Geschäftsstandorte der Region und beheimatet Unternehmen aus den drei Clustern Produktion, Hightech und Service. Die begrünten Fassaden des Parkhauses, die Entwicklung eines Brunnencampus, der die Neubauten mit Wasser versorgt, Grundwasserwärmepumpen, sowie die 1.200 m² große Grünanlage im zugehörigen Naturpark, der im Sinne der Nachhaltigkeit anstelle eines weiteren Bürogebäudes entstanden ist, machen den Toni Park zu einem attraktiven Standort für Unternehmen.



Der Toni Park befindet sich im Augsburger Süden und zeichnet sich durch seine strategisch günstige Lage aus. Mit einer optimalen Anbindung an das Augsburger ÖPNV-Netz und in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt, zur Messe, zum Hauptbahnhof, zur Universität und zum Siebentischwald, der in wenigen Geh- oder Radminuten zu erreichen ist.