Goldbeck Services steigert Leistung auf 365,7 Mio. Euro

Die Goldbeck Services hat im Geschäftsjahr 2024/25 eine Gesamtleistung von 365,7 Mio. Euro erzielt. Alle Service-Einheiten verzeichneten Zuwächse, besonders die Facility Services, Public Partner und Technical Solutions.

Der größte Teil der Gesamtleistung entfiel in diesem Jahr mit rund 119,6 Millionen Euro auf die Goldbeck Facility Services. Damit übertraf die Einheit das Resultat aus dem Vorjahr um mehr als 17 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf den erfolgreichen Ausbau des Neu- und Bestandskundengeschäfts zurückzuführen, insbesondere bei Mandaten für Bürogebäude, Hallen, Mixed-Use-Gebäude und Schulen. Auch die öffentliche Hand trug maßgeblich zum Wachstum bei. Der personelle Ausbau sowie die Erweiterung des Standortnetzes wirkten sich ebenfalls positiv aus. Neben der Bewirtschaftung von Goldbeck-Immobilien konzentrieren sich die Facility Services stark auf den Betrieb von Bestandsgebäuden des Drittmarktes.



Die Goldbeck Public Partner erzielte eine Jahresleistung von 112,3 Millionen Euro. Das Unternehmen überzeugt als Partner auf Augenhöhe bereits ab der Planung und dem Bau öffentlicher Gebäude und sichert einen wirtschaftlichen Gebäudebetrieb für bis zu 30 Jahre. Die Kombination aus garantierter Funktion, Flexibilität bei Umnutzungen und Planungssicherheit durch pauschale Festpreise trifft den langfristigen Bedarf der Städte und Kommunen.



Die auf Parkraumbewirtschaftung und Revitalisierung spezialisierte Goldbeck Parking Services steigerte ihre Gesamtleistung um acht Millionen Euro auf 58,5 Millionen Euro. Neben zahlreichen Neuobjekten trugen vor allem gestiegene Aufträge im Bereich Instandhaltung und Revitalisierung zum Ergebnis bei.



Die Goldbeck Technical Solutions verzeichnete den stärksten Zuwachs. Mit ihren Refurbishment Services steigerte sie die Jahresleistung um mehr als 34 Millionen Euro auf rund 52,2 Millionen Euro – ein Plus von knapp 54 Prozent. Der Fokus lag auf energetischen Sanierungen im Wohnbereich, Mieterausbauten, Büroprojekten sowie Um- und Ausbauten von Logistikhallen.



Die Goldbeck Property Services erreichte eine Gesamtleistung von 17,2 Millionen Euro und betreut rund 4,8 Millionen m² Mietfläche. In allen Assetklassen konnte ein Auftragszuwachs erzielt werden, insbesondere durch technische Instandhaltungen und ESG-Maßnahmen. Auch das Center Management entwickelte sich positiv.



Die Service-Einheit Goldbeck Sustainability Consulting baute ihre Marktposition bei der nachhaltigen Transformation von Bestandsimmobilien weiter aus. Über 500 Objekte mit rund 1,2 Millionen m² wurden analysiert. Der steigende Bedarf unterstreicht die Bedeutung ökologischer Strategien für Bestandshalter und Investoren.



Im September 2024 übernahm Goldbeck zudem eine Mehrheitsbeteiligung an der Weiser Brandschutz und Technik mit Sitz in München. Das Unternehmen wurde in die Goldbeck Services integriert und erweitert das Portfolio um Beratung, Vertrieb, Errichtung, Wartung und Reparatur von Brandschutztechnik sowie Sprinkler- und Löschwasseranlagen. Das wirtschaftliche Rumpfgeschäftsjahr (01.10.2024 – 31.03.2025) schloss Weiser mit 5,2 Millionen Euro Gesamtleistung ab.



„Unsere Vision bleibt es, smarte und kundenorientierte Dienstleistungen entlang des gesamten Lebenszyklus von Immobilien anzubieten – ökologisch verantwortungsbewusst und gleichzeitig wirtschaftlich sinnvoll. So tragen wir mit unseren Real Estate Services aktiv zum Ausbau zukunftsfähiger Lebensräume bei und gestalten gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern die Immobilienwelt von morgen“, fasst Andreas Iding zusammen.