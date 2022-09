Goldbeck Services schließt mit Rekord ab

Trotz eines schwierigen Marktumfelds erzielte Goldbeck Services im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Rekordumsatz von 183,2 Mio. Euro. Dabei ist es gelungen, im Vergleich zum Vorjahr den Umsatz der Service-Einheiten übergreifend leicht zu steigern.

.

„Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich die Branche vor dem Hintergrund einer drohenden Rezession sowie den zunehmenden Anforderungen des Wandels hin zu Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltneutralität verhalten wird“, so Geschäftsführer Dr. Andreas Iding.



Fast alle Geschäftsbereiche steigerten ihre Umsätze. So betrug die konsolidierte Gesamtleistung der Gesellschaften der Facility Services-Sparte und der Goldbeck Procenter GmbH (Property Services) im Geschäftsjahr 2021/2022 rund 79,5 Millionen Euro. Im Vorjahr belief sich der Umsatz auf 72,5 Millionen Euro. Die Facility Services-Einheit steigerte die Anzahl ihrer zu verwaltenden Einheiten von 1.080 auf ca. 1.200 Objekte. Die Property Services managten im zurückliegenden Geschäftsjahr insgesamt 550 Objekte.



Die Goldbeck Parking Services erhöhten ihre konsolidierte Gesamtleistung im Vergleich zum Vorjahr zwar von 27 Mio. Euro auf 35,8 Millionen Euro, litt allerdings nach wie vor unter den Auswirkungen von COVID-19. Die Parking Services bewirtschafteten 2021/2022 insgesamt rund 180 Parkobjekte mit über 80.000 Stellplätzen in Deutschland und Österreich.



Die Goldbeck Public Partner GmbH erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr trotz Umsatzrückgangs ein zufriedenstellendes Ergebnis. Der Markt für ÖPP-Projekte bleibt robust auf hohem Niveau, sodass auch mittel- bis langfristig mit öffentlichen Ausschreibungen zu rechnen ist. Mehr als 50 Gebäude betrieb die Sparte im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften für die öffentliche Hand (Vorjahr: 40 Objekte).



Das Bau- und Immobilienunternehmen Goldbeck erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020/21 eine Gesamtleistung von über fünf Milliarden Euro (Vorjahr: 4,1 Mrd. Euro).