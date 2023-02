Goldbeck PS managt Airport Center Hamburg

Das Jahr startet für Goldbeck Property Services mit neuem Kunden und neuer Firmierung.

Die Property Services von Goldbeck wurde von der Montano Real Estate mit dem Property Management des Airport Center in Hamburg beauftragt. Das Objekt in der Flughafenstraße 52-54b und Langenhorner Chaussee 40-44a umfasst insgesamt 35.813 m² Mietfläche. Der Assetmanager ist seit Ende 2019 als Co-Investor gemeinsam mit Investcorp investiert [wir berichteten].



Darüber hinaus wartet Goldbeck zum Jahresstart nicht nur mit einem neuen Kunden auf, sondern auch mit einer neuen Firmierung. Zuvor als Goldbeck Procenter GmbH am Markt aufgetreten, agiert die Immobiliendienstleistungseinheit nun unter der Firmierung Goldbeck Property Services GmbH. Damit vereinheitlicht das Unternehmen die Markenauftritte der verschiedenen Dienstleistungsangebote. Zum Spektrum der Goldbeck Real Estate Services gehören neben den Property Services auch Facility, Parking, und Refurbishment Services sowie das Sustainability Consulting.