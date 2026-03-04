Goldbeck prüft 232 Bundesimmobilien für Photovoltaik

Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung erhält Goldbeck Facility Services den Auftrag, rund 200.000 m² Dachflächen auf Bundesimmobilien für Photovoltaik zu analysieren. Der Vertrag umfasst neben der Prüfung auch die Installation geeigneter Anlagen sowie einen Wartungsvertrag über 15 Jahre. Insgesamt werden 232 Liegenschaften in drei Bundesländern untersucht.

.

Die Expertinnen und Experten des Geschäftsbereichs Solar & Energy prüfen insgesamt 232 Bundesimmobilien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf ihre Photovoltaik-Nachrüstungsfähigkeit und deren Wirtschaftlichkeit. Anschließend rüsten sie geeignete Immobilien mit Photovoltaik- und Batteriespeichersystemen nach. Der Auftrag ist auf fünf Jahre angelegt.



Im Anschluss an die Prüfphase werden die dafür als geeignet eingestuften Liegenschaften sukzessive mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Im Vorfeld werden notwendige Ertüchtigungsmaßnahmen an den Immobilien durchgeführt, sofern diese zur Realisierung der Photovoltaikanlage erforderlich sind, beispielsweise Dachsanierungen. Ergänzend erhielten Goldbeck Facility Services einen Wartungsvertrag über 15 Jahre für die installierten Systeme, der anschließend zweimal um jeweils fünf Jahre verlängert werden kann.



Das beauftragte Portfolio umfasst ein breites Spektrum öffentlicher Immobilien. Dazu gehören unter anderem Sporteinrichtungen, Büro- und Verwaltungsgebäude, Lagerhallen, Stellplatzobjekte sowie Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. Die Immobilien stammen aus unterschiedlichen Baujahren und stehen teilweise unter Denkmalschutz. Insgesamt beläuft sich die von Goldbeck zu analysierende Dachfläche auf rund 200.000 m². Die Photovoltaik-Nachrüstung erfolgt in Form von Dach-Photovoltaikanlagen, gegebenenfalls ergänzt durch Energiespeichersysteme. Perspektivisch können weitere Immobilien in das Programm aufgenommen und durch Goldbeck Facility Services geprüft werden.



„Dieser Auftrag ist eine Bestätigung für das Vertrauen staatlicher Behörden in unsere technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Fähigkeiten“, sagt Andreas Harnacke, Geschäftsführer der Goldbeck Facility Services. „Gerade für die öffentliche Hand ist es entscheidend, einen verlässlichen Partner zu haben, der Fachwissen und Know-how aus einer Hand mitbringt und vollumfänglich verantwortet. Durch unsere Erfahrung im Facility Management sowie im Ausbau erneuerbarer Energien leisten wir nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Sektor einen nachweisbaren Beitrag zur klimaschonenden Transformation des Immobilienbestands.“