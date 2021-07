Goldbeck modernisiert für Selecta und die PSD Bank

Goldbeck vermeldet den Abschluss der Modernisierung des Firmensitzes von Selecta in Kelsterbach bei Frankfurt und hat mit der Revitalisierung des künftigen Hauptsitzes der PSD Bank in Hannover gleich den nächsten Auftrag an Land gezogen. Die Fertigstellung des Projekts ist im Oktober 2022 geplant.

.

Umbau in Kelstenbach nach acht Monaten beendet

Die Refurbishment-Experten der Goldbeck Services haben den Umbau des neuen Firmensitzes der Selecta Deutschland GmbH abgeschlossen. Der Sitz des europäischen Anbieters für Mitarbeiterverpflegung und Kaffeelösungen befindet sich in der Isarstraße 3 in Kelsterbach bei Frankfurt.



Der Multipark Kelsterbach wird seit rund 10 Jahren von der Facility-Service-Sparte von Goldbeck gemanagt und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 3.330 m², die sich auf 1.800 m² Lager-, 1.200 m² Büro- und 330 m² Showroom-Fläche verteilen. Den Um- und Ausbau des von Selecta gemieteten Bereichs, konnten die Refurbishment Services von Goldbeck innerhalb von acht Monaten im laufenden Betrieb abwickeln. Zu den Neuerungen zählen neben Dachaufbauten der Ausbau der Büroflächen und die Umnutzung von Lagerflächen zum Showroom. Im November 2020 wurden die Umbauarbeiten beendet.



Startschuss in Hannover erfolgt

Die Fertigstellung des Projekts in der niedersächsischen Landeshauptstadt wird hingegen erst im Herbst nächsten Jahres erfolgen. Hier wurde Goldbeck von der PSD Bank Hannover eG für die Komplettsanierung des neuen und rund 4.300 m² großen Hauptsitzes der Genossenschaftsbank an der Tannnenbergallee 6 im Hannoveraner Stadtteil List beauftragt. Nach Rückbaubeginn im März dieses Jahres, soll die Fertigstellung des Projekts im Oktober nächsten Jahres erfolgen. Anfang Juni fand der symbolische Hammerschlag und somit der Auftakt der Revitalisierungsarbeiten für das neue Gebäude der PSD-Bank in Hannover-List statt.



Die Bauen-im-Bestand-Experten von Goldbeck entwickelten für die rund 80 Mitarbeitenden im Bestandsgebäude der PSD Bank ein zeitgemäßes Büroflächenkonzept. Der neuen Nutzung folgend wird das Objekt technisch und auch energetisch grundsaniert. Dabei wurde ein ganzheitliches energetisches Lösungskonzept erarbeitet: als Energieerzeuger wird die PSD Bank Solarenergie und Geothermie nutzen, die nicht nur für ein angenehmes Raumklima sorgen, sondern gleichzeitig auch die E-Ladesäulen versorgen, die von Goldbeck an den Parkflächen installiert werden. Zudem wurden Teilbereiche der Dachflächen als Gründach angelegt. Beim Bau werden „Cradle-to-Cradle“-zertifizierte Produkte verwendet.



Der Stadtteil List ist einer der bevölkerungsreichsten Bezirke der Stadt Hannover. Dieser liegt nördlich des Stadtzentrums, zeichnet sich durch seine innenstadtnahe Lage aus. Der Projektstandort ist sowohl gut mit dem motorisierten Individual- als auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen.