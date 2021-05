Goldbeck managt Parkhaus am neuen Ärztezentrum in Oldenburg

Goldbeck Parking Services GmbH (GPS) wurde für das Management des Parkhauses im August Carrée in Oldenburg beauftragt. Die neue Parkimmobilie wird vor allem den Besuchern des neuen Ärztezentrums in der Auguststraße 7 zugutekommen.

.

Das Objekt wurde Mitte März 2021 eröffnet, um die Parksituation des angrenzenden Evangelischen Krankenhauses mit rund 70.000 Patienten im Jahr zu optimieren. Auftraggeber ist die durch die Evangelische Krankenhausstiftung Oldenburg gegründete August Carrée GmbH. Das Unternehmen übernimmt die Parkraumbewirtschaftung für eine Gesamtlaufzeit von zwei Jahren.



Das neue Parkhaus im August Carrée – das von der Goldbeck-Niederlassung in Bremen errichtet wurde – verfügt über dreizehn Etagen mit 372 Stellplätzen. Das Parkhaus bietet zudem sechs E-Ladestationen für Elektroautos und vier Parkplätze für Menschen mit Behinderung. Darüber hinaus erleichtert eine speziell installierte Ausstiegzone das Ein- und Aussteigen für Personen mit eingeschränkter Mobilität.



Der Projektstandort im niedersächsischen Oldenburg liegt in unmittelbarer Stadtnähe. Die zentrale Lage ermöglicht einen direkten Anschluss an den ÖPNV – die Bushaltestelle Marienstraße bietet eine optimale Anbindung an den Oldenburger Bahnhof sowie an die Berufsbildenden Schulen Wechloy. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Jade Fachhochschule, die Fachhochschule Oldenburg sowie das Kulturzentrum PFL und das Theater Laboratorium.