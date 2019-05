Goldbeck legt Grundstein für drei neue Bürogebäude

Das Frankfurter Quartier „Gateway Gardens“ wächst weiter. Am 2. Mai 2019 luden Jan-Hendrik Goldbeck, Geschäftsführender Gesellschafter Goldbeck GmbH, und Johannes Kauka, Bauherr und Geschäftsführender Gesellschafter CarLoft Development GmbH, zum feierlichen Deckenfest mit Grundsteinlegung. Rund 200 Gäste feierten die weitgehende Fertigstellung der Tiefgarage und waren dabei, als der Grundstein der drei oberirdischen Bürogebäude „Jackie“, „Jerrie“ und Goldbeck Office gelegt und gesegnet wurde.

