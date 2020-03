Seit Anfang März hat die Rheinpromenade 11 in Monheim am Rhein einen neuen Mieter: Die Goldbeck GmbH hat im Kreis Mettmann eine rund 610 m² große Bürofläche der Elakari Estate GmbH bezogen. Damit realisiert das inhabergeführte Bauunternehmen seine Expansionspläne am bestehenden Standort süd

[…]