Erste Zusammenarbeit
Goldbeck erhält PM-Mandat von Wealthcore für Wiener Shoppingcenter Citygate
Die Goldbeck Property Services erhalten einen weiteren Auftrag in Österreich: Für Wealthcore Investment Management verantwortet das Unternehmen das kaufmännische und technische Property Management des rund 17.700 m² großen Einkaufszentrums Citygate in Wien. Das Objekt befindet sich in der Wagramer Straße 195 im 21. Bezirk und verfügt über mehr als 50 Geschäfte.
Der Vertrag legt die erstmalige Zusammenarbeit beider Partner fest. Die Leistungen umfassen die ganzheitliche technische Objektbetreuung, kaufmännische Steuerung sowie die Mieterkommunikation und die Objektbuchhaltung für die Eigentümerseite. Damit übernehmen die Goldbeck Property Services eine zentrale Rolle bei der Werterhaltung und Weiterentwicklung der Immobilie.
„Mit Goldbeck haben wir uns bewusst für einen strategischen und professionellen Partner im Property Management entschieden, der unsere Ansprüche an Qualität, Verlässlichkeit und Werterhalt teilt. Wir freuen uns darauf, das Citygate gemeinsam weiterzuentwickeln und langfristig erfolgreich aufzustellen“, sagt Jens Zimmermann, Senior Director Transaction and Asset Management, Wealthcore Investment Management.
„Der Ausbau unserer ersten Aktivitäten Österreich ist ein wichtiger strategischer Meilenstein für uns. Mit Wealthcore haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der für nachhaltige und wertorientierte Immobilieninvestments steht. Wir freuen uns darauf, das Citygate mit unserer ganzheitlichen Property-Management-Expertise in die Zukunft zu begleiten“, sagt Jan Majer-Leonhard, Geschäftsführer der Goldbeck Property Services.