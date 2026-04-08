Goldbeck erhält PM-Mandat von Wealthcore für Wiener Shoppingcenter Citygate

Die Goldbeck Property Services erhalten einen weiteren Auftrag in Österreich: Für Wealthcore Investment Management verantwortet das Unternehmen das kaufmännische und technische Property Management des rund 17.700 m² großen Einkaufszentrums Citygate in Wien. Das Objekt befindet sich in der Wagramer Straße 195 im 21. Bezirk und verfügt über mehr als 50 Geschäfte.

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