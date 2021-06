Goldbeck betreut mehr als 150.000 m² für Hermes

Die Goldbeck Gebäudemanagement GmbH hat einen Großauftrag an Land gezogen. Das Unternehmen hat einen Dienstleistungsvertrag mit Hermes mit einer Laufzeit von drei Jahren abgeschlossen und wird zukünftig die Instandhaltung der Versorgungs- und Elektrotechnik von Hermes Logistikcentern deutschlandweit übernehmen. Die zu betreuenden Flächen summieren sich auf über 150.000 m².

.