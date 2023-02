Goldbeck betreut 150.000 m² für Kreis Herford

Der Kreis Herford hält weitere sechs Jahre an der Zusammenarbeit mit der Goldbeck Facility Services fest und verlängert das Mandat für das Gebäude- und Bauinvestitionsmanagement. Seit 2014 betreut Goldbeck über 60 Objekte mit einem Gesamtvolumen von rund 150.000 m² Bruttogrundfläche und konnte sich nun im Rahmen einer europaweiten Neuausschreibung erneut durchsetzen. Laut Goldbeck handelt es sich um das größte FM-Mandat der Unternehmensgeschichte.

