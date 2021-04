Goldbeck betreibt Tiefgarage im Easton House Berlin

Die auf Parkraumbewirtschaftung spezialisierte Goldbeck Parking Services GmbH (GPS) hat mit dem Investor, Asset Manager und Projektentwickler Art - Invest Real Estate einen langfristigen Pachtvertrag für das Management der Tiefgarage des Easton House am Berliner Ostbahnhof abgeschlossen. Art - Invest Real Estate erwarb das Objekt im Jahr 2016 und führt seitdem tiefgreifende Sanierungs- und Aufwertungsmaßnahmen in nahezu allen Bereichen der insgesamt 45.000 m² umfassenden Immobilie durch.

