Goldbeck Berlin-Brandenburg bilanziert starkes Jahr

Die Goldbeck-Niederlassung Berlin-Brandenburg blickt auf ein Jahr voller Bewegung: Mit der Gründung der Geschäftsstelle Parken, dem Start des Neubaus SXF One in Schönefeld, in dem das Unternehmen ab Ende 2026 alle seine Niederlassungen und Serviceeinheiten zusammenziehen wird, und mehreren Pionierprojekten will das Unternehmen starke Akzente setzen. „Wir haben in diesem Geschäftsjahr nicht nur neue Strukturen geschaffen, sondern auch Projekte realisiert, die Maßstäbe setzen – technisch, nachhaltig und gesellschaftlich“, sagt Benjamin Schmidt, Niederlassungsleiter Berlin-Brandenburg.

.

Zu den herausragenden Projekten im Geschäftsjahr zählt laut Goldbeck der Neubau für Anton Paar Provetec in Blankenfelde-Mahlow. Das dreigeschossige Gebäude vereint Büro-, Produktions- und Laborflächen und zeigt, dass Laborgebäude zunehmend auch außerhalb Berlins nachgefragt sind. Neben spezieller Versorgungstechnik für Laborprozesse kommen smarte Gebäudetechnik, Gründach und Photovoltaikanlage zum Einsatz.



Revitalisierungen gewinnen in der Branche weiter an Bedeutung. Ein Beispiel dafür ist die Logistikhalle für Alpla in Berlin: Die rund 4.820 m² große Halle mit einem Automatikregallager für 5.700 Palettenstellplätze wurde als Anbau an ein bestehendes Gebäude errichtet. Der Bestand wurde zusätzlich baulich und energetisch optimiert. Diese Kombination aus Verdichtung und Modernisierung zeigt, wie effizient und nachhaltig Revitalisierung heute umgesetzt werden kann.



„Diese Projekte stehen exemplarisch für die Weiterentwicklung unserer Kompetenzen – und für den Wandel, den die Baubranche aktuell durchläuft“, erklärt Schmidt.



Mit dem Campus Reuter für die Berliner Energie und Wärme AG entsteht in Berlin ein moderner Gebäudekomplex mit Kantine, Sozial- und Büroflächen. Das Projekt erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards inklusive Photovoltaikanlage, Gründach und barrierefreier Ausstattung. Ziel ist die Zertifizierung mit dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Der Campus unterstützt die Wärmewende „Made in Berlin“ und steht exemplarisch für die Leistungsfähigkeit der systematisierten Bauweise, die hier im laufenden Betrieb mit Präzision, hohem Tempo und höchsten Sicherheitsvorgaben umgesetzt wird.



Im Frühjahr 2025 begann zudem der Bau des neuen Bürogebäudes SXF One in Schönefeld. Damit schafft Goldbeck einen zentralen Standort, der künftig alle Goldbeck-Kompetenzen der Hauptstadtregion unter einem Dach vereint. Ab Ende 2026 ziehen hier die bisher räumlich getrennten Niederlassungen und Serviceeinheiten zusammen – mit dem Ziel, Synergien zu stärken, den interdisziplinären Austausch zu fördern und die Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.



Das Gebäude bietet großzügige Flächen für Begegnung und Innovation, darunter zwei Dachterrassen, Fitness- und Yogaräume, eine lichtdurchflutete Cafeteria sowie ein Kundenforum mit digitalen Erlebniswelten. Der Name SXF One ist inspiriert vom ehemaligen Flughafen-Code für Schönefeld.