Gold Tree übergibt Bonner Liegenschaft an Bundesnetzagentur

Die Montano Real Estate GmbH hat eine im Mieterauftrag nach neuesten Standards modernisierte Liegenschaft in Bonn termingerecht an die Bundesnetzagentur übergeben. Bei dem an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) vermieteten Objekt handelt sich um das dem Gebäude der ehemaligen Bundespressekonferenz vorgelagerte Haus 7 am Tulpenfeld in Bonn, das von der Bundesnetzagentur genutzt wird. Der Mietvertrag konnte im Zuge der Modernisierung vorzeitig verlängert werden. Montano verwaltet den Komplex Tulpenfeld für die Gold Tree Group seit dem Ankauf in 2014.

.

Im Zuge der knapp einjährigen Modernisierung des unter Denkmalschutz stehenden Hauses wurde neben einer vollflächigen Ertüchtigung aller Brandschutzanlagen die gesamte Nutzfläche von ca. 7.000 m² grundrenoviert und unter Berücksichtigung von ESG-Standards unter anderem vollflächig mit energiesparender LED-Beleuchtung ausgestattet. Sämtliche Räume wurden neu eingerichtet und die Konferenzräume mit modernster Medientechnik ausgerüstet. Neben Maßnahmen zur Sicherstellung von Barrierefreiheit wurden unter Berücksichtigung des nutzerseitigen Sicherheitskonzeptes in den Eingangsbereichen überwachte Schleusen- und Pförtneranlagen eingerichtet.



Das von der GP Ingenieurgesellschaft (verantwortliche Projektsteuerung) und den Kastien Architekten (Objektplanung) geführte Projekt konnte trotz aller Marktwidrigkeiten im Rahmen der mit der BIMA mietvertraglich vereinbarten Kosten-, Termin- und Qualitätsvorgaben umgesetzt werden.