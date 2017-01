Gold Tree kauft das Esprit Headquarter von Real I.S.

Eine Objektgesellschaft des schweizerischen Immobilieninvestors GoldTree hat das Headquarter von

Esprit Europe in Ratingen erworben. Verkäufer war ein geschlossener Immobilienfonds der Real I.S.

AG, die erst im Juli 2015 erfolgreich den Mietvertrag mit dem Modehersteller bis zum 31. August 2025 verlängern konnte [Real I.S. verlängert Mietvertrag für Headquarter von Esprit]. Die Immobilie gehörte zum Bayernfonds Renditeportfolio 1. “Diese Transaktionen ist Teil der Strategie unser deutsches Immobilienportfolio substantiell auszubauen. Wir werden uns dabei auch zukünftig auf großvolumige Büroobjekte, Einzelhandel und Logistik konzentrieren", so Gil Ben-Zur, CEO Gold Tree Group.

.

Die Transaktion wurde durch Teilung des Assets in ein Erbbaugrundstück und ein Erbbaurecht mit 99-jähriger Laufzeit nebst Verlängerungsoptionen gestaltet. Während Gold Tree das Erbbaurecht erwarb, strukturierte Continuum Capital die Investition in das neu geschaffene Erbbaugrundstück für ein deutsches Versorgungswerk. Das in 2003 fertiggestellte Bürogebäude in der Esprit-Allee 1 besteht aus fünf Gebäudeflügeln sowie einer Rotunde, in der sich neben der Kantine auch Showroom Flächen des Mieters befinden. Insgesamt verfügt das Objekt über 20.600 m² Büro- und Mallfläche, auf die 2.267 m² entfallen, sowie über 386 Stellplätze.



Die Transaktion wurde von JLL vermittelt. Finanziert wurde die Immobilie durch die DG Hyp. Das zukünftige Asset Management für Gold Tree übernimmt McCafferty nach der bereits während der Transaktion erfolgten wirtschaftlichen Beratung. Rechtlich wird Gold Tree von Noerr LLP, steuerlich von der Fair Audit beraten. Die Beratung von Continuum Capital erfolgte durch Ebner Stolz. Die rechtliche Beratung des Verkäufers übernahm Wolfram Pätzold von der Kanzlei P+P Pöllath + Partners Rechtsanwälte und Steuerberater mbB.