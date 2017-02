Gold Tree Group übernimmt Quartett von Ten Brinke

Die Schweizer Gold Tree Group setzt auf die Stärke und den Wachstumsperspektiven von Fachmarktzentren in Deutschland und will diesen Sektor in ihrem Portfolio deshalb gezielt ausbauen. In einem geographischen Rundumschlag haben sich die Eidgenossen aktuell gleich vier Einzelhandelsobjekte gesichert, deren gemeinsamen Kennzeichen es ist, dass sie aus dem Bestand der niederländischen Ten Brinke Gruppe stammen, von dieser gebaut und sämtlich in 2016 fertiggestellt wurden.

In Berlin-Lichtenberg übernehmen die Kantonisten den 6.600 m² großen Obi-Baumarkt an der Buchberger Straße 5 nahe der Frankfurter Allee; in Goslar wechselt ein 5.500 m² großer Kaufland-Markt an der Hildesheimer Straße 52a den Eigentümer. Im Schweizer Raster hängen blieb überdies das im südlichen Umfeld von Berlin gelegene Shopping Center „Neue Mitte Ludwigsfelde“ an der Potsdamer Straße 54 mit seinen 18 Einheiten und einer Gesamtfläche von 14.440 m². Während hier Edeka als Ankermieter fungiert, ist der Ankermieter im 4.500 m² großen „Anna-Park“ an der Oeslauer Straße 79 in Rödental Rewe.



Als Kaufpreis für das Quartett legte Gold Tree 70 Millionen Euro auf den Tisch. Die Transaktion wird durch die BayernLB finanziert, das Asset Management hat Gold Tree an McCafferty delegiert, die im laufenden Geschäft bereits wirtschaftliche Beratung zusteuerten. Noerr LLP aus Düsseldorf assistierte unter Leitung von Annette Pospich in juristischen Belangen, für den steuerlichen Part war Fair Audit aus Hamburg zuständig. Die Ten Brinke Gruppe schickte Dieter Wielers und die Syndikusrechtsanwälte Jens Büker und Anton Fenk.