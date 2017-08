Gold Tree erwirbt weiteres Telekom-Gebäude

Der Baufortschritt kann bequem aus der Ferne verfolgt werden – via Internet berichtet die Ten Brinke Gruppe über den jeweils erreichten Status bei der Errichtung des neuen Telekom-Gebäudes an der Brandenburger Straße 11/Hans-Poeche-Straße in Leipzig. Nun ist die Immobilie, rund ein Jahr vor der geplanten Fertigstellung verkauft. Neuer Eigentümer ist die Gold Tree Group, die die Immobilie im Rahmen eines Forward-Deals erworben hat. Damit setzen die Schweizer Immobilieninvestoren zum zweiten Mal auf den Standort, denn vor rund fünf Jahren hatten sie bereits das vis-à-vis gelegene Telekom-Callcenter von Ten Brinke gekauft; und besitzen es noch heute.

.

“Die ausgezeichnete Lage des Objektes in einem langfristig aufstrebenden Markt in Kombination mit einem bonitätsstarken Mieter passt perfekt in unsere Investitionsstrategie. Wir freuen uns sehr, unser Engagement an diesem Standort weiter ausbauen zu können“, so Gil Ben-Zur, CEO der Gold Tree Group.



Der 3. Neubau des Leipziger Telekom-Gebäudes nimmt immer mehr Form an. Der viergeschossige Komplex mit seiner leicht „gekurvten“ Fassade und analog den Prinzipien der Streamlining-Architektur konzipiert, soll voraussichtlich im Februar 2018 an die Deutsche Telekom als Mieter übergeben werden. Die 11.000 m² werden Platz für die Schreibtische von 700 Mitarbeitern vorhalten. Das Transaktionsmanagement für Gold Tree hat McCafferty Asset Management erledigt; die Münchener werden anschließend auch die Verwaltung übernehmen.