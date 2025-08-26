Gold Tree erwirbt Hamburger Atlantic Haus von Nuveen

Die Gold Tree Group hat das Hamburger Bürogebäude Atlantic Haus von Nuveen erworben, die als Asset-Manager im Auftrag des paneuropäischen Büro-Joint-Ventures Cityhold Office Partnership tätig ist. Es handelt sich um den bislang größten Einzelankauf des Investors im deutschen Markt. In vergangenen Monaten erwarb Gold Tree bereits das Frankfurter [wir berichteten] sowie das Hamburger Oval Office für rund 70 Mio. Euro [wir berichteten].

Das 2007 fertiggestellte Atlantic Haus befindet sich in der Bernhard-Nocht-Straße 113 und bietet rd. 31.800 m² Büromietfläche auf 21 Etagen sowie 415 Stellplätze in der Tiefgarage. Das 88 Meter hohe Bürohochhaus zählt mit seiner markanten Fassade zu den architektonischen Wahrzeichen im Stadtteil St. Pauli. Die Nähe zur Reeperbahn, zur Elbe und zu kulturellen Einrichtungen verleiht dem Standort zusätzliche Attraktivität für Mieter wie Start-ups oder Konzerne. Die Gold Tree Group setzt mit dieser Transaktion ihre Investitionsstrategie in den wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands fort. Erst Ende 2024 hatte das Unternehmen in Hamburg von Patrizia bereits das ‚Oval Office‘ für etwa 70 Millionen Euro erworben [wir berichteten], 2025 folgte in Frankfurt vom Investor EQT das Bürogebäude ‚Atricom‘ im Stadtteil Niederrad [wir berichteten]. Die Gruppe investiert in Deutschland und der Schweiz vorwiegend in Büro-, Einzelhandels- und gemischt genutzte Immobilien.



Vermittelt wurde die Transaktion durch BNP Paribas Real Estate. Gold Tree wurde von Noerr, Forvis Mazars und Bohnzirlewagen beraten. Auf Verkäuferseite waren Norton Rose Fulbright und Linklaters beratend tätig.