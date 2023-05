Goetzpartners zieht in Conrens JEP3

Die Strategieberater von Goetzpartners verlassen die Rather Straße in Düsseldorf-Derendorf und beziehen im Juni 2023 neue Räume am Joachim-Erwin-Platz 3. Wo einst das Schreibwarengeschäft Hennig ansässig war, hat die Goetzpartners Management Consultants GmbH in der neu errichteten Immobilie zwei Etagen angemietet. Maßgeblich für die Standortentscheidung waren die zentrale Innenstadtlage in unmittelbarer Nähe des Kö-Bogens sowie die herausragende Qualität des Neubaus.

Mit dem Eigentümer des 2022 erbauten, siebenstöckigen Bürohauses JEP3 wurde ein langfristiger Mietvertrag geschlossen. Anteon Immobilien hat Goetzpartners exklusiv bei der Standortsuche beraten und die Immobilie vermittelt. Vermieter und Eigentümer ist die Conren Land AG, die das Gebäude erst im März 2023 von der Rhenus Grundvermögen GmbH & Co. Entwicklungs-KG erwarb [wir berichteten].