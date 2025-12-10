Göttingen: CIM kauft zwei Neubauten mit Kita-Fläche von Wertgrund

Catella Investment Management hat zwei Wohngebäude mit 118 Einheiten und Kita-Fläche im Liesel Quartier Göttingen von der Wertgrund Wohnpartner GmbH erworben. Der Ankauf erfolgte für ein Individualmandat. Baubeginn ist im Dezember 2025, die Fertigstellung für 2027 geplant.

.

„Göttingen entwickelt sich zunehmend zu einem dynamischen Wohn- und Wissenschaftsstandort mit hoher Lebensqualität. Entsprechend muss die steigende Nachfrage einerseits nach hochwertigem, aber auch bezahlbarem Wohnraum bedient werden. Das Liesel Quartier zeigt, wie das gelingen kann. Es verbindet energieeffizientes Bauen mit sozialer Vielfalt und einem modernen Mobilitätskonzept“, sagt Benjamin Rüther, Head of Fund Management Residential bei CIM.



Die Wertgrund Wohnpartner GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen der Wertgrund Immobilien AG und der Bautra GmbH, realisiert das Liesel Quartier auf dem ehemaligen Areal der Gothaer Versicherung im südlichen Stadtgebiet von Göttingen. Auf rund 37.000 m² Grundstücksfläche in der Wörthstraße / Breslauer Straße werden in mehreren Bauabschnitten rund 570 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 44.000 m² realisiert. Rund 40 Prozent der Wohnungen werden gefördert, preisreduziert oder preisgedämpft angeboten. Der Baubeginn erfolgt im Dezember 2025, die Fertigstellung ist für 2027 geplant.



CIM hat die Gebäude H40 und H50 auf dem südlichen Teil des Baufeldes erworben. Sie umfassen insgesamt 118 freifinanzierte Wohnungen mit Wohnungsgrößen zwischen 41 und 86 m² auf einer Gesamtmietfläche von 7.810 m². Die Wohnungen verfügen größtenteils über eine Loggia oder eine Terrasse, Parkettfußböden mit Fußbodenheizung sowie einen hochwertigen Ausstattungsstandard. Zusätzlich entsteht im Gebäude H40 eine Kindertagesstätte mit rund 1.100 m² Nutzfläche. Für die Architektur ist der Schweizer Architekt Max Dudler verantwortlich.



„Mit dem Ankauf im Liesel Quartier erweitern wir im Rahmen eines Individualmandats unser Engagement im deutschen Wohnsegment gezielt um einen Standort in einer starken Schwarmstadt. Die beiden Neubauten in Göttingen ergänzen das bestehende Portfolio hervorragend und stärken dessen regionale und strukturelle Diversifizierung. Zugleich investieren wir in ein Projekt, das ökologische Verantwortung, soziale Durchmischung und architektonische Qualität beispielhaft miteinander verbindet“, sagt Michael Keune, Geschäftsführer von Catella Investment Management.



Die geplanten fünfgeschossigen Baukörper werden im Effizienzhausstandard 40 errichtet und sind an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Göttingen angeschlossen. Eine Tiefgarage bietet 49 Pkw-Stellplätze, ergänzt durch neun Außenstellplätze, darunter fünf Carsharing-Plätze. Zahlreiche Fahrradstellplätze, E-Bike-Ladestationen und ausgedehnte autofreie Bereiche ergänzen das moderne Mobilitätskonzept des Quartiers.



„Bei Wertgrund haben wir den Anspruch, unsere Immobilien nach hohen Qualitätsstandards zu verwirklichen und echten Mehrwert für die Gesellschaft, die Umwelt und Investoren gleichermaßen zu schaffen. Wir freuen uns deshalb über den Verkauf zweier weiterer Abschnitte unserer Projektentwicklung in Göttingen und bedanken uns bei Catella für den kollegialen und reibungslosen Ablauf der Transaktion“, sagt Thomas Meyer, Vorstandsvorsitzender und Mitgründer der Wertgrund Immobilien AG.



Das Liesel Quartier liegt zentrumsnah im südlichen Stadtgebiet, zwischen den Stadtteilen Geismar, Südstadt und Lohberg. Die Göttinger Innenstadt und der Hauptbahnhof sind in wenigen Minuten erreichbar, ebenso wie die Georg-August-Universität. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt am Grundstück.