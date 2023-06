Görtz schließt letzten Store in Frankfurter Innenstadt

Die Görtz-Filiale auf der Frankfurter Zeil wird überraschend doch geschlossen. Ursprünglich hatte der angeschlagene Schuhfilialist angekündigt, den Store im Bienenkorbhaus nahe der Konstablerwache zu erhalten.

.

Der angeschlagene Schuhhändler Görtz schließt nach der Aufgabe seines Flagship-Stores in der Kaiserstraße nun auch seine Filiale auf der Zeil. Ursprünglich hatte das Unternehmen angekündigt, den Store in der Zeil 65-69 als einzigen Shop in der Frankfurter Innenstadt zu behalten, diese Entscheidung ist nun aber revidiert. Der Standort war nicht profitabel genug und wird daher Ende Juli geschlossen. Mit Schließung der Filialen in der Kaiserstraße, am Rossmarkt, im Skyline Plaza sowie dem Store in Griesheim bleibt im Stadtgebiet somit nur ein Görtz-Standort übrig: Das Nordwestzentrum.



Laut des Magazins Textilwirtschaft hat das Unternehmen bundesweit darüber hinaus noch 18 weitere Filialen auf ihrer Schließliste und auf der Basis der beim Gericht angezeigten „drohenden Masseunzulänglichkeit“ die entsprechenden Mietverträge außerordentlich gekündigt.