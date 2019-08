Görg gewinnt Immobilienrechtler Dr. Stefan Frick für Hamburger Büro

Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB verstärkt sich zum 1. August 2019 mit Dr. Stefan Frick. Der 38-jährige, der seit 2012 bei Freshfields Bruckhaus Deringer LLP in Hamburg tätig war, steigt bei Görg als Assoziierter Partner ein.

.

Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung nationaler und internationaler Investoren, Projektentwickler, Finanzinstitute sowie der öffentlichen Hand in allen Fragen des Immobilienwirtschaftsrechts, insbesondere bei Immobilientransaktionen, -finanzierungen, -projektentwicklungen, -restrukturierungen sowie der An- und Vermietung von Gewerbeimmobilien.



In seiner Zeit bei Freshfields beriet er etwa Art-Invest Real Estate umfassend bei der Projektentwicklung des „Hammerbrooklyn.DigitalCampus“ in Hamburg [wir berichteten], Axel Springer beim Verkauf seines Hamburger Verlagsgebäudes an die Freie und Hansestadt Hamburg [wir berichteten] und den Projektentwickler Aurelis Real Estate beim Verkauf der Bürogebäude „DB Brick“ und „DB Tower“ in Frankfurt an Warburg-HIH für knapp 400 Mio. Euro [wir berichteten]. Ferner beriet er den norwegischen Staatsfonds beim Ankauf der neuen Axel-Springer-Zentrale in Berlin für 425 Mio. Euro [wir berichteten], Garbe beim Verkauf eines deutsch-niederländischen Logistikimmobilienportfolios im Wert von rund 450 Mio. Euro [wir berichteten], Morgan Stanley beim Verkauf des Büroensembles Berliner Tor Center in Hamburg für ca. 270 Mio. Euro an die Zürich-Gruppe sowie TPG Real Estate Partners [wir berichteten], die Immobilienplattform des US-Finanzinvestors TPG beim Erwerb des größten privat geführten Budget Hotelbetreibers A&O [wir berichteten].



Mit dem Zugang von Dr. Frick setzt die Kanzlei den Ausbau seiner Hamburger Immobilienrechtspraxis fort, für die 2014 Dr. Sergio Bińkowski und Dr. Christoph Mönig den Grundstein legten. Für Bińkowski und Mönig ist Frick kein Unbekannter – man kennt und schätzt sich seit gemeinsamen Zeiten in der Immobilienrechtspraxis von Freshfields.