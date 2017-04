Göppinger Frey-Center geht, Staufengalerie kommt

Selten sind Bagger und Bauarbeiter auch von den künftig lärm- und staubgeplagten Anwohnern so wohlwollend begrüßt worden: Nach jahrelangen Querelen, Verwerfungen und Terminverschiebungen wird das ehemalige Kaufhaus Frey in der Göppinger Bleichstraße nun tatsächlich plattgemacht, um Platz für das neue Einkaufszentrum Staufengalerie zu schaffen [Göppingen: Was lange währt - Staufengalerie vor dem Baustart]. Entkernt ist das Gemäuer bereits, seit Mitte der Woche wird die Fassade abgerissen.

22.000 m² Verkaufsfläche auf drei Etagen will die Grundstücks- und Investorengesellschaft Göppingen mbH mit Geschäftsführer Stefan Zimmermann und dem Eigentümer des Frey-Centers Simon Schenavsky an vorderster Front in der Göppinger City errichten. Ende des Jahres war das Investitionsvolumen auf rund 120 Millionen Euro taxiert worden. Zum Komplex gehören vier Parkdecks mit 700 Stellplätzen; der angrenzende Kaufhof soll intern mit der Mall verbunden werden.



Mitte August sollen die Abriss-Arbeiten nach Auskunft von Andres Schweickert als Sprecher der Investoren erledigt sein. Am Frey-Center selbst - das Parkhaus am Kaufhof fällt erst den Baggern anheim, wenn der Rohbau des neuen Shopping Centers steht. Den ausgeschriebenen Wettbewerb zur Gestaltung der Fassade hatte das Göppinger Architekturbüro „von Bock Architekten“ für sich entschieden - die öffentliche Meinung zum Entwurf ist geteilt. Als „sportlichen Terminplan“ hat derweil Baubürgermeister Helmut Renftle das Ansinnen der Investoren bezeichnet, die Staufengalerie bereits zum Weihnachtsgeschäft 2018 am Netz zu haben.